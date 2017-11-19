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У Києві представили концепцію Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр"
22 листопада 2017, 11:08 | Національно-релігійні питання | 3 | | Код для блогу | |
У КНУ ім. Т. Шевченка 21 листопада пройшло публічне обговорення концепції Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр», повідомляють "Єврейські новини".
Групу істориків, які працювали над концепцією Меморіалу «Бабин Яр», очолив професор Центру досліджень Голокосту та геноцидів в Амстердамі Карел Беркгоф. Він розповів, яким буде музей.
Експозиція включатиме розповідь про життя євреїв Києва в перші десятиліття ХХ століття, їх евакуацію та детальний опис того, як відбувалися вбивства. Можливо, в музеї змоделюють місце розстрілів.
За словами Беркгофа, вперше в музейній практиці з'єднаються радянські та німецькі документи, в яких описуються концтабори й гетто.
Ще одним новим елементом стане міжнародний контекст масових розстрілів.
«Менш ніж за два тижні після розстрілів у Бабиному Яру в Київ запросили 25 іноземних кореспондентів. Цей факт мало відомий, але він дуже красномовний. Це означає, що німці відчували себе солідно і не мали ніяких сумнівів, що це якась проблема», - розповів Беркгоф.
«Наратив пропонує відвертий, але збалансований погляд на прояви антисемітизму серед місцевих жителів: росіян, українців та інших. Багато з цих фактів були раніше невідомі або замовчувалися», – сказав Беркгоф.
У питанні відповідальності за погроми в Східній Галичині в 1941 році концепція музею підкреслює німецьке втручання і підбурювання. За словами історика, наймасовіші погроми вчиняли переважно німці, зокрема дивізія СС «Вікінг». Беркгоф зазначив, що історична література перебільшує роль ОУН УПА в Голокості, хоча, як сказано у повідомленні, підтримка масових вбивств українськими націоналістами мала місце.
Музей приділить увагу як феномену порятунку євреїв і ромів під час Голокосту, так і співпраці місцевих жителів з нацистами. Беркгоф підкреслив, що колабораціонізм не був специфічним українським феноменом – таке відбувалося на всіх окупованих територіях.
Нагадаємо, 19 жовтня влада Києва спільно з єврейською громадою остаточно затвердили межі земельної ділянки на Дорогожичах, де збудують Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Музей побудують на місці занедбаного спорткомплексу.
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- 22 листопада 2017, 14:45| Коментувати коментар
І - в цьому ж контексті - Бабин Яр, як жахливе місце на колишній околиці Києва, по суті, СПІЛЬНИХ масових жертв, а надто - єврейського та українського народів, історичні долі яких мають багато чого спільного і схожого, мимоволі спонукає до певних роздумів і розважань. Й, передусім, якраз про ДУХОВНЕ значення цієї їх СПІЛЬНОЇ і дуже страшної трагедії... "Тоді сказав Він мені: проречи пророцтво духу [життя], проречи пророцтво, сину людський, і скажи [цьому] духу: так говорить Господь: від чотирьох вітрів прийди, душе [життя], і дихни на цих убитих, і вони оживуть" (Єз.37:9)... Й, урешті-решт, так воно і сталося: 1948 р. із дуже-дуже довготривалого історичного небуття постала ("ожила") незалежна держава Ізраїль; а от 1991 р. відродилася до нового життя самостійна й соборна Українська держава. Й добре відомо, як - досить аналогічно й однотипно - поставилися до цих двох, вельми знаменних і красномовних, фактів новітньої історії людства оточуючі ворожо-чужинські сили. Як це, власне, і передбачили численні біблійні пророцтва. Ті чинники, що претендують на своє, мовляв, "ексклюзивно-одноосібне право" на продовження незаконного свого "потоптання" (Лк.21:24) - володіння й панування над святими місцями та територією цих обох Господніх Єрусалимів. Тобто самих міст та, загалом, тих двох країн. Відповідно, близькосхідного (на Святій Землі) Єрусалима та східноєвропейського (в Україні) "ІІ Єрусалима" - Києва...
- 22 листопада 2017, 14:55| Коментувати коментар
Р. S. А також. Впадає у вічі, що рівно - день у день - через 72 (біблійно-містичне й сакральне число) роки по тому, як 1942 р. у Бабиному Яру нацисти розстріляли Олену Телігу та її побратимів і соратників, тобто 21 лютого 2014 р., з Києва, а недовзі і зовсім з України ганебно втік тодішній "ґарант". Тобто олігархічно-злочинний і мафіозно-корупційний бандпрезидент - кривавий кат Другого Майдану Янукович та кілька наближених до нього владних "злодіїв у законі"...
- 22 листопада 2017, 12:26| Коментувати коментар
"У питанні відповідальності за погроми в Східній Галичині в 1941 році концепція музею підкреслює німецьке втручання і підбурювання. За словами історика, наймасовіші погроми вчиняли переважно німці, зокрема дивізія СС «Вікінг». Беркгоф зазначив, що історична література перебільшує роль ОУН УПА в Голокості, хоча, як сказано у повідомленні, підтримка масових вбивств українськими націоналістами мала місце. Музей приділить увагу як феномену порятунку євреїв і ромів під час Голокосту, так і співпраці місцевих жителів з нацистами. Беркгоф підкреслив, що колабораціонізм не був специфічним українським феноменом – таке відбувалося на всіх окупованих територіях." Хочеться сподіватися, що така - більш-менш - об'єктивна та неупереджена концепція буде ПРАКТИЧНО дотримана при організації та безпосередньому функціонуванні цього музею. А також: трагедія Бабиного Яру тривала всі й, при тому, рівно - день у день - ДВА роки нацистської окупації Києва. Тобто вона охопила значно більший зріз масових знищень та, відповідно, число своїх жертв, ніж, власне, Голокост. У т. ч. в Бабиному Яру, за деякими оцінками, гітлерівці розстріляли біля 650 українських націоналістів, включаючи відому поетку Олену ТЕЛІГУ та її побратимів і соратників... А тому й виникає отаке логічне запитання: і як тут ініціатори, організатори та співробітники музею збираються бути саме з цим?..
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- 22 листопада 2017, 14:55
Р. S. А також. Впадає у вічі, що рівно - день у день - через 72 (біблійно-містичне й сакральне число) роки по тому, як 1942 р. у Бабиному Яру нацисти розстріляли Олену Телігу та її побратимів і |
- 22 листопада 2017, 14:45
І - в цьому ж контексті - Бабин Яр, як жахливе місце на колишній околиці Києва, по суті, СПІЛЬНИХ масових жертв, а надто - єврейського та українського народів, історичні долі яких мають багато чого |
- 22 листопада 2017, 12:26
"У питанні відповідальності за погроми в Східній Галичині в 1941 році концепція музею підкреслює німецьке втручання і підбурювання. За словами історика, наймасовіші погроми вчиняли переважно |
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