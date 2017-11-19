У Києві представили концепцію Меморіального Центру Голокосту "Бабин Яр"

У КНУ ім. Т. Шевченка 21 листопада пройшло публічне обговорення концепції Меморіального Центру Голокосту «Бабин Яр», повідомляють "Єврейські новини".

Групу істориків, які працювали над концепцією Меморіалу «Бабин Яр», очолив професор Центру досліджень Голокосту та геноцидів в Амстердамі Карел Беркгоф. Він розповів, яким буде музей.

Експозиція включатиме розповідь про життя євреїв Києва в перші десятиліття ХХ століття, їх евакуацію та детальний опис того, як відбувалися вбивства. Можливо, в музеї змоделюють місце розстрілів.

За словами Беркгофа, вперше в музейній практиці з'єднаються радянські та німецькі документи, в яких описуються концтабори й гетто.

Ще одним новим елементом стане міжнародний контекст масових розстрілів.

«Менш ніж за два тижні після розстрілів у Бабиному Яру в Київ запросили 25 іноземних кореспондентів. Цей факт мало відомий, але він дуже красномовний. Це означає, що німці відчували себе солідно і не мали ніяких сумнівів, що це якась проблема», - розповів Беркгоф.

«Наратив пропонує відвертий, але збалансований погляд на прояви антисемітизму серед місцевих жителів: росіян, українців та інших. Багато з цих фактів були раніше невідомі або замовчувалися», – сказав Беркгоф.

У питанні відповідальності за погроми в Східній Галичині в 1941 році концепція музею підкреслює німецьке втручання і підбурювання. За словами історика, наймасовіші погроми вчиняли переважно німці, зокрема дивізія СС «Вікінг». Беркгоф зазначив, що історична література перебільшує роль ОУН УПА в Голокості, хоча, як сказано у повідомленні, підтримка масових вбивств українськими націоналістами мала місце.

Музей приділить увагу як феномену порятунку євреїв і ромів під час Голокосту, так і співпраці місцевих жителів з нацистами. Беркгоф підкреслив, що колабораціонізм не був специфічним українським феноменом – таке відбувалося на всіх окупованих територіях.

Нагадаємо, 19 жовтня влада Києва спільно з єврейською громадою остаточно затвердили межі земельної ділянки на Дорогожичах, де збудують Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Музей побудують на місці занедбаного спорткомплексу.