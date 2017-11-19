Сьогодні Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні - День Гідності та Свободи

21 листопада українці відзначають одне зі знакових свят в історії України - День Гідності та Свободи.

Сьогодні Президент Петро Порошенко разом з дружиною, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Голова Верховної Ради України Андрій Парубій взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Було встановлено лампадки до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні – 106-ти українців, які віддали своє життя за гідність і свободу. Ще 2 тис. патріотів отримали поранення.

Сьогодні у храмах України моляться за новітніх героїв України.

21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Події розгорталися стрімко і драматично – від мирних зібрань студентства – до масових мітингів, палаючих шин, "коктейлів Молотова" і бруківки, що стала зброєю в руках протестувальників. Але найтрагічнішим було те, що цього разу, на відміну від подій Помаранчевої революції, була пролита кров.