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Сьогодні Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні - День Гідності та Свободи
21 листопада 2017, 10:41 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
21 листопада українці відзначають одне зі знакових свят в історії України - День Гідності та Свободи.
Сьогодні Президент Петро Порошенко разом з дружиною, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та Голова Верховної Ради України Андрій Парубій взяли участь у церемонії вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні.
Було встановлено лампадки до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні – 106-ти українців, які віддали своє життя за гідність і свободу. Ще 2 тис. патріотів отримали поранення.
Сьогодні у храмах України моляться за новітніх героїв України.
21 листопада 2013 року розпочались перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Події розгорталися стрімко і драматично – від мирних зібрань студентства – до масових мітингів, палаючих шин, "коктейлів Молотова" і бруківки, що стала зброєю в руках протестувальників. Але найтрагічнішим було те, що цього разу, на відміну від подій Помаранчевої революції, була пролита кров.
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