Прийшов час офіційно в США визнати Голодомор проти українського народу – Геноцидом, – Чалий

20 листопада 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Україна докладатиме дипломатичних зусиль, щоб Конгрес США прийняв резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років - геноцидом українського народу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав посол України у США Валерій Чалий.

"Настав час офіційно у США визнати Голодомор проти українського народу геноцидом. Спроба колись вже була. Невдала. Але ми знову підемо до Конгресу США, щоб добитися правди та справедливості і прийняти наступного року відповідну резолюцію", - наголосив посол.

 

Як відомо, раніше Конгрес США представив проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом.

Крім того, Держдеп США засудив спроби заперечити історичний факт Голодомору в Україні.

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теги до статті:Голодомор
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