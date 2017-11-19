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У Нотр Дам де Парі греко-католики відправили Богослужіння за жертв Голодомору
20 листопада 2017, 09:39 | Національно-релігійні питання | 2 | | Код для блогу | |
Зранку в неділю 19 листопада 2017 року відбулось урочисте покладання квітів до могили невідомого солдата під паризькою Тріумфальною Аркою на знак вшанування померлих від Голодомору 1932-33 років. Цією церемонією також вшановано наших сучасників, котрі віддали свої життя за гідність України на Майдані взимку 2013-2014 років, та жертв війни на Сході України, повідомляє сайт Паризької єпархії УГКЦ.
Церемонію очолили: від Української Греко-Католицької Церкви – владика Борис Ґудзяк, єпарх Паризький та владика Богдан Дзюрах, Секретар Синоду Єпископів УГКЦ; від української держави – пан Олег Шамшур, посол України у Франції; від українського уряду – пані Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; від української громади Франції – пан Тарас Горішний, голова Репрезентативного комітету українських товариств Франції; від світового українства – пан Євген Чолій, голова Світового конгресу українців. Крім того, в церемонії взяли участь 16 товариств і спілок, які репрезентували українських жінок, молодь, різноманітні церковні, громадські, наукові, мистецькі та інші організації української громади у Франції.
Згодом у Соборі Паризької Богоматері відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив владика Богдан Дзюрах, єпископ Патріаршої курії та Секретар Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви. Йому співслужили владика Борис Ґудзяк, єпарх єпархії святого Володимира Великого та Дені Жаш’є, єпископ-помічник Паризької дієцезії.
Також Літургіїю молилися протосинкел єпархії Св. Володимир Великого в Парижі. о. Михайло Романюк, адміністратор храму свв. Бориса і Гліба, о. Юрій Лещинський, душпастир громади Венсену, о. Ігор Ранця, ректор Собору Паризької Богоматері, монсеньйор Патрік Шове, та духовенство єпархії св. Володимира та римо-католицькі пресвітери. Також співслужили на Божественній Літургії представники Румуснької греко-католицької Церкви та Візантійської католицької парафії Парижу.
На початку своєї проповіді владика Борис зазначив: “і дівча встало, і Церква встала, і Україна встає“ Рани, завдані Голодомором, досі болять нам, навіть якщо ми їх не усвідомлюємо. Так само рани війни на Сході України ще довго кривавитимуться, як тіло жінки з сьогоднішнього Євангелія від Луки, яка дванадцять років хворіла на кровотечу” – зазначив проповідник.
Літургія завершилася Панахидою за жертв Голодоморів та вбитих на Майдані, а також за усіх, хто загинули в зоні АТО. Панахиду також співслужив о. Іван Радевич – парох Парижу Української Православної Церкви Константинопольського Патріархату. На Літургії молилися також представники української громандськості у Франції та в світі Традиційно українська громада в Парижі проводить день скорботи третьої неділі листопада. Багато років поспіль в цей день збираються сотні французьких українців, об’єднаних пам’яттю про трагічні події.
«Якщо треба пояснити друзям за кордоном, у чому суть конфлікту на Сході, – найкраще розказати їм про Голодомор. Нехай розумні люди самі зроблять висновки про державу-агресора, де культ Сталіна, мабуть, чи не найсильніший за весь час після його смерті. Вірю, що краплина правди здатна пробити гору обману. Перебуваючи у Франції, я раджу французам подивитися документальний фільм їхньої талановитої режисерки– великого друга України – Бенедикт Бане. Картину «Голодомор. Забутий геноцид» («Holodomor, le génocideoublié») вона вирішила зняти саме після розповіді своїх друзів українців, чиї батьки пережили цю трагедію», - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Урядовий квартал.
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- 20 листопада 2017, 12:08| Коментувати коментар
Загалом, як добре відомо, терени України й, зокрема, у першій половині ХХ ст. стали місцем (регіоном) дуже страхітливих і жахливих подій, великомасштабних кривавих трагедій, катастроф та геноцидних експериментів, сумарне число жертв яких, за деякими оцінками, сягає до 15 млн. (якщо не більше) загиблих. Це і обидві світові війни, Голодомори, а особливо 1932-33 рр., та Голокост, різні зовнішні та внутрішні - громадянські війни і конфлікти, збройні конфронтації і протистояння, зіткнення, погроми і розправи та масові репресії й переслідування. У т. ч. на соціально-класовому й політичному, міжнаціональному та релігійному ґрунті тощо. Й усе це мимоволі наводить на думку, що зовсім НЕДАРМА сили сатанинсько-демонічної темряви, які безпосередньо стояли й стоять за всім тим дивовижним жахіттям, інспірували, провокували та - людськими руками - чинили все те супервеличезне, безприкладно-гігантське й абсолютно безжально-нещадне і безбожне людиновбивство. Й саме на українських землях. В т. ч., до того ж, маємо і от останні неповних 4 роки, коли - після революційно-трагічних подій Другого Майдану - триває й точиться неоголошена й кривава російсько-українська війна... Тобто, скоріш за все, він, "диявол", щось-таки підозрює і розуміє щодо Божої волі й планів-замислів відносно України та її розмаїтого Господнього люду. І якраз на ці й подальші - вже, судячи з усього, ЕСХАТОЛОГІЧНІ - "останні роки" і "останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння. І який він - "великий дракон, древній змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю вселенну", будучи "скинутий на землю", - наразі перебуває "у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу" (Одкр.12:9,12).
- 20 листопада 2017, 17:54| Коментувати коментар
І саме тому, як каже й наголошує - і якраз щодо ПОДІБНОЇ ситуації - Господь у Своєиу Слові Божому, "шукав Я у них [бодай] одну людину, яка поставила б [захисну] стіну і стала б переді Мною у [молитовно-заступницькому] проломі за цю землю, щоб Я не погубив її..." (Єз.22:30). І така - відповідальна й праведна та совіслива "людина" - істинний християнин і патріот в нашому краї таки ЗНАЙШОВСЯ! Ним став і був визначний - натхненний і проваджений Святим Духом - духовний лідер і архипастир - св. п. митрополит Андрей ШЕПТИЦЬКИЙ. Це саме він - помимо багато чого іншого - 21 листопада 1942 р., у самий розпал 2-ї свтовой війни, опублікував свій знаменитий пастирський лист "Не убий"... І незабаром стався корінний, суттєвий перелом у перебігу всієї тієї війни! Іншими словами, отримавши такий - воістину ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ "сигнал" і якраз у той день, коли відзначається свято Архистратига ММХАЇЛА, цей Верховний Головнокомандувач на чолі свого Небесного Божого воїнства у невидимому - ДУХОВНОМУ світі вступив у чергову - запеклу й доленосну битву супроти суперпотужних сил усієї диявольсько-демонічної темряви... Й по тому - впродовж подальшої української та, загалом, європейської і світової історії - принаймні, ще ДВІЧІ, Архангелу Михаїлу та його Армії Небесних Сил безтілесних доводилося розпочинати (й далі вести) - в обороні державної незалежності і соборності, національно-культурної ідентичності й самобутності та християнської духовності України - тяжкі ДУХОВНІ бої із демонічно-бісівською армадою: 21 листопада 2004 р. і 21 листопада 2013 р. Тобто з різницею рівно у ДЕВ'ЯТЬ - біблійно-містичних і сакральних - літ, під час тих обох українських Майданів...
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