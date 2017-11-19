У Нотр Дам де Парі греко-католики відправили Богослужіння за жертв Голодомору

Зранку в неділю 19 листопада 2017 року відбулось урочисте покладання квітів до могили невідомого солдата під паризькою Тріумфальною Аркою на знак вшанування померлих від Голодомору 1932-33 років. Цією церемонією також вшановано наших сучасників, котрі віддали свої життя за гідність України на Майдані взимку 2013-2014 років, та жертв війни на Сході України, повідомляє сайт Паризької єпархії УГКЦ.

Церемонію очолили: від Української Греко-Католицької Церкви – владика Борис Ґудзяк, єпарх Паризький та владика Богдан Дзюрах, Секретар Синоду Єпископів УГКЦ; від української держави – пан Олег Шамшур, посол України у Франції; від українського уряду – пані Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; від української громади Франції – пан Тарас Горішний, голова Репрезентативного комітету українських товариств Франції; від світового українства – пан Євген Чолій, голова Світового конгресу українців. Крім того, в церемонії взяли участь 16 товариств і спілок, які репрезентували українських жінок, молодь, різноманітні церковні, громадські, наукові, мистецькі та інші організації української громади у Франції.

Згодом у Соборі Паризької Богоматері відбулася Архиєрейська Божественна Літургія, яку очолив владика Богдан Дзюрах, єпископ Патріаршої курії та Секретар Синоду Єпископів Української Греко-Католицької Церкви. Йому співслужили владика Борис Ґудзяк, єпарх єпархії святого Володимира Великого та Дені Жаш’є, єпископ-помічник Паризької дієцезії.

Також Літургіїю молилися протосинкел єпархії Св. Володимир Великого в Парижі. о. Михайло Романюк, адміністратор храму свв. Бориса і Гліба, о. Юрій Лещинський, душпастир громади Венсену, о. Ігор Ранця, ректор Собору Паризької Богоматері, монсеньйор Патрік Шове, та духовенство єпархії св. Володимира та римо-католицькі пресвітери. Також співслужили на Божественній Літургії представники Румуснької греко-католицької Церкви та Візантійської католицької парафії Парижу.

На початку своєї проповіді владика Борис зазначив: “і дівча встало, і Церква встала, і Україна встає“ Рани, завдані Голодомором, досі болять нам, навіть якщо ми їх не усвідомлюємо. Так само рани війни на Сході України ще довго кривавитимуться, як тіло жінки з сьогоднішнього Євангелія від Луки, яка дванадцять років хворіла на кровотечу” – зазначив проповідник.

Літургія завершилася Панахидою за жертв Голодоморів та вбитих на Майдані, а також за усіх, хто загинули в зоні АТО. Панахиду також співслужив о. Іван Радевич – парох Парижу Української Православної Церкви Константинопольського Патріархату. На Літургії молилися також представники української громандськості у Франції та в світі Традиційно українська громада в Парижі проводить день скорботи третьої неділі листопада. Багато років поспіль в цей день збираються сотні французьких українців, об’єднаних пам’яттю про трагічні події.

«Якщо треба пояснити друзям за кордоном, у чому суть конфлікту на Сході, – найкраще розказати їм про Голодомор. Нехай розумні люди самі зроблять висновки про державу-агресора, де культ Сталіна, мабуть, чи не найсильніший за весь час після його смерті. Вірю, що краплина правди здатна пробити гору обману. Перебуваючи у Франції, я раджу французам подивитися документальний фільм їхньої талановитої режисерки– великого друга України – Бенедикт Бане. Картину «Голодомор. Забутий геноцид» («Holodomor, le génocideoublié») вона вирішила зняти саме після розповіді своїх друзів українців, чиї батьки пережили цю трагедію», - зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає Урядовий квартал.