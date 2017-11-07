Уряд затвердив план заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Руси – України

10 листопада 2017, 10:40 | Національно-релігійні питання | 1 |   | Код для блогу |  | 

Кабінет міністрів України утворив Організаційний комітет та затвердив План заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України.

Таке рішення Уряд прийняв на засіданні 8 листопада, інформує Інститут релігійної свободи.

Відповідне розпорядження розробило Міністерство культури на виконання Указу Президента України. Згідно повідомлення Мінкультури, до складу Організаційного комітету увійшли:

  • Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, до компетенції якого належать питання релігії;
  • заступник Глави Адміністрації Президента відповідно до розподілу обов’язків;
  • Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр  економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів;
  • Віце-прем’єр-міністр – Міністр  регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко;
  • Міністр культури Євген Нищук;
  • Міністр освіти і науки Лілія Гриневич;
  • а також: Міністр внутрішніх справ, Міністр інфраструктури, заступник Міністра молоді і спорту, заступник Міністра фінансів, голова Держкомтелерадіо, голова Київської міської держадміністрації, представники Української православної церкви, Української греко-католицької церкви, Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.

Планом заходів передбачено забезпечити проведення заходів з відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі – України за участю представників  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, релігійних організацій, дипломатичного корпусу та представників зарубіжних релігійних центрів. Планується проведення лекцій, бесід, тематичних, національно-патріотичних заходів для молоді.

У липні 2018 року заплановано проведення релігійними організаціями урочистого молебню біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру та у Національному заповіднику «Софія Київська».

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теги до статті:Кабмін,Хрещення Київської Русі
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34
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    https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

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  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

    Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті

  • Василий Петров | 10 листопада 2017, 11:42

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  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34

    https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

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