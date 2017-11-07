Патріарх Філарет підтримує патріотичний проект "Історія становлення української нації"

10 листопада 2017, 10:22 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Українська Православна Церква Київського Патріархату підтримає патріотичний проект "Історія становлення української нації", який на позитивних прикладах постатей і подій від часів Київської Русі і до сьогодення виховуватиме націю.

На цьому наголосив під час презентації проекту Предстоятель, УПЦ КП Філарет, повідомляє Укрінформ.

"Я настільки зворушений ідеєю цього музею і тим, що такий музей може бути. Якщо це буде зроблено, то матиме такий вплив на відвідувачів, якого не можна зробити ніякими іншими засобами, тому що ми опиняємось в реальній історії нашого народу. А те, що нам треба відроджувати українську націю, нашу історію, ні в кого не викликає ніяких сумнівів. І в тому числі і церква підключається до цієї ідеї, тому що все це має в основі духовні цінності. Церква, як проповідниця всього духовного, обов'язково братиме участь у цьому проекті", - запевнив Патріарх Філарет.

Він зазначив, що Росія спаплюжила українську історію і все краще привласнила собі.

"А в дійсності український народ талановитий, і навіть зараз Росія страждає через те, що не має цього українського джерела для свого розвитку. Ми віримо в те, що українська нація відродиться, держава зміцніє... А для того, щоб утвердитися, треба мати міцний фундамент, яким є наша славна історія. І ось в цих фігурах вона буде показана. Тому я закликаю Боже благословення на цей проект, який направлений на добро", - сказав Патріарх Філарет.

Як повідомлялося, музейний проект "Історія становлення української нації" створюється з метою долучити українців до знання про визначні події в історії української нації та про її героїв; щоб у доступній формі прищепити молодим поколінням українців гордість за власну країну, розуміння її унікальності; щоби кожен відвідувач усвідомив, що належить до великої нації.

 

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теги до статті:Історія,Філарет (Денисенко)
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

      Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті

    • Василий Петров | 10 листопада 2017, 11:42

      Кто же на самом деле подсунул Украине такую свинью как идея героизации ОУН(УПА) как патриотов и борцов за Украину, на самом деле, пособников нацистов, карателей и палачей???? Это было сделано другом

    • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34

      https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

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