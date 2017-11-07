У Конгресі США представили проект резолюції для світового визнання Голодомору в Україні - Геноцидом

8 листопада 2017, 11:34 | Національно-релігійні питання | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Палаті представників Конгресу США представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, йдеться в повідомленні Посольства України у США.

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«Автори проекту закликають, що 85-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років мають слугувати нагадуванням про репресивну радянську політику проти народу України. Палата представників висловлює найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також закликає до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії», – йдеться в повідомленні.

Авторами документа виступили конгресмени-демократи Сандер Левін і Марсі Каптур, а також конгресмени-республіканці Браян Фітцпатрік і Енді Гарріс.

«Проект резолюції є важливим кроком для зусиль України і заходів Посольства України в США задля визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу та його належного міжнародно-правового кваліфікування», – зазначили в Посольстві.

Коли саме відбудеться розгляд документа та голосування за нього – невідомо.

Крім того, у Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору відбулися жалобні заходи.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

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теги до статті:Голодомор,США
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 8 листопада 2017, 14:12
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