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У Конгресі США представили проект резолюції для світового визнання Голодомору в Україні - Геноцидом
8 листопада 2017, 11:34 | Національно-релігійні питання | 1 | | Код для блогу | |
У Палаті представників Конгресу США представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні, йдеться в повідомленні Посольства України у США.
«Автори проекту закликають, що 85-ті роковини Голодомору-геноциду 1932-1933 років мають слугувати нагадуванням про репресивну радянську політику проти народу України. Палата представників висловлює найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також закликає до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії», – йдеться в повідомленні.
Авторами документа виступили конгресмени-демократи Сандер Левін і Марсі Каптур, а також конгресмени-республіканці Браян Фітцпатрік і Енді Гарріс.
«Проект резолюції є важливим кроком для зусиль України і заходів Посольства України в США задля визнання Голодомору актом геноциду проти українського народу та його належного міжнародно-правового кваліфікування», – зазначили в Посольстві.
Коли саме відбудеться розгляд документа та голосування за нього – невідомо.
Крім того, у Вашингтоні біля меморіалу жертвам Голодомору відбулися жалобні заходи.
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.
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- 8 листопада 2017, 14:12| Коментувати коментар
У ХХ ст. саме Перша світова війна - із надзвичайно жорстокого і безжально-масового знищення Османською імперією своїх вірменських та ассирійських підданих - започаткувала цілу серію таких - дуже страхітливих, великомасштабних злочинів народовбивств, котрі пізніше отримали цю назву "геноцид". І до числа яких - серед інших - по праву зараховують і Голодомор, а особливо Голокост.
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