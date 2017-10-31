Римо-католики проведуть Молитовну ходу пам’яті загиблих воїнів АТО

Душпастирський Відділ Військового капеланства Львівської Архидієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні в суботу 4 листопада 2017р. організовує Молитовну пішу ходу пам’яті загиблих воїнів АТО, яка відбуватиметься одночасно у всіх дієцезіях України з благословення Архиєпископа Мечислава Мокшицького, Митрополита Львівського.

У Львівській архидієцезії День Пам’яті розпочнеться Святою Месою у митрополичій базиліці (пл. Катедральна, 1), об 11.00. Після Меси відбудеться Молитовна хода Пам’яті воїнів, загиблих в АТО, та молитва за мир в Україні. Очолить Богослужіння єпископ-помічник Львівської архидієцезії Едвард Кава.

«У нашій країні вже три роки триває війна. Сини та доньки України віддають своє життя, захищаючи суверенність та цілісність нашої держави і ми прагнемо навіки закарбувати їхній подвиг у нашій пам’яті.

Листопад - це місяць, коли ми особливо згадуємо наших померлих. У пам’ять про них ми заносимо наші молитви до Всевишнього і благаємо, щоб Він у своєму нескінченному милосерді, пробачивши гріхи та слабкості, обдарував усіх вірних померлих життям вічним.

Запрошуємо родини загиблих воїнів, військовослужбовців і учасників АТО, волонтерів, військових капеланів та усіх бажаючих приєднатися до молитви, вшанувати пам’ять наших захисників та підтримати один одного у нелегкий час», - йдеться в офіційному повідомленні відділу військового капеланства Римо-Католицької Церкви.