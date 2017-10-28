На Вінниччині римо-католики встановили пам’ятний знак жертвам сталінських репресій

У м. Бар, що на Вінниччині, на римо–католицькому кладовищі поставили пам’ятний знак жертвам масових репресій, які проводилися у СРСР у 1937-1938 рр. Монумент виготовили з білого каменю, — повідомляє власкор РІСУ.

Він має вигляд католицького хреста з розп’яттям. На ньому є надписи польською та українською мовами: “Жертвам сталінських репресій. Пам’ятаючі нащадки”.

Над композицією працював вінницький скульптор Володимир Оврах зі своїми синами. Ініціатива встановлення пам’ятного знаку належить Барській польській громаді. А міська рада надала дозвіл на встановлення меморіального знаку.

Постамент відкрили до 80-х роковин масових репресій у СРСР у 1937-1938 рр.

— Це така могила наших предків, те місце, де я зі своєю родиною зможу прийти і помолитися за свого дідуся та решту людей, яких невинно розстріляли, — каже Теофілія Ординська, онука репресованого.

На Вінниччині, за даними досліджень, загальна кількість репресованих сягнула близько 20 тис. осіб. Серед жертв переважна кількість – українці, решта – представники нацменшин, серед яких найбільше поляків.

У пам’ятному заході взяли участь представники Республіки Польща та Вінницьке обласне керівництво.

— Наші народи поєднує давня історія, — зазначив заступник голови Вінницької ОДА Олександр Крученюк. — Це величезна трагедія, як для поляків, так і для українців. Ця трагедія стала другою в серії національних операцій НКВС у передвоєнні роки. Згідно з документами, в той час було замордовано понад 111 тисяч громадян, понад 28 тисяч відправлено у концтабори ГУЛАГу. Історію не змінити, проте, ми маємо усе зробити аби таке не повторилося.

— Це болюча історія нашого народу, — зазначив сенатор Республіки Польща Мацей Лучак. — Згідно з наказом НКВС арешту підлягали активісти польського національного руху, іммігранти, члени військової організації, полонені польсько–радянської війни, члени польської соціалістичної партії та інших некомуністичних польських партій. Усі вони були невинно вбиті або відправлені у концтабори. Ми маємо вшанувати їхню пам’ять. Цей пам’ятник – наша повага та шана їм і свідчення того, що ми не забули про той страшний терор 1937-38 рр.

Пам’ятник освятив єпископ-ординарій Кам’янець-Подільської дієцезії Леон Дубравський.

— Цей пам’ятник є прикладом того, що ми повинні плекати і засівати цивілізацію любові. Не засівати ненависть. Приклад ненависті ми бачимо – стільки розстріляних та відправлених у концтабори людей, — каже єпископ Леон.