В Україні вшанували пам’ять загиблих у зв’язку із 73-ю річницею вигнання нацистів

Президент України Петро Порошенко разом із ветеранами ІІ Світової війни та ветеранами АТО взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку із 73-ю річницею вигнання нацистів з України, яка відбулася в Парку Вічної Слави у Києві. Про це інформує прес-служба Глави держави.

У зверненні до Українського народу Президент зазначив, що сьогодні ми відзначаємо особливо пам’ятну подію — 28 жовтня 1944 року, коли в результаті успішної Карпатської наступальної операції Україна була остаточно звільнена від нацистських окупантів.

«Протягом довгих 1225 днів та ночей наші міста і села, наші землі були головною ареною смертельних битв, під час яких розгромлено десятки добірних з’єднань вермахту та армій сателітів Третього Рейху. Кожен клаптик багатостраждальної української землі рясно политий кров’ю її оборонців та визволителів», - йдеться в повідомленні.

«Ми по праву пишаємося ратним подвигом солдатів і офіцерів — вихідців з України, які воювали з ворогом у складі армій країн Антигітлерівської коаліції, а також партизанів і підпільників, учасників національно-визвольного руху та Руху Опору у багатьох європейських країнах. Внесок українського народу у загальну перемогу — вагомий, беззаперечний і священний», - наголосив Президент.

Глава держави також зазначив, що «за мирне небо було сплачено надзвичайно високу і страшну ціну — близько 9 мільйонів життів наших співвітчизників».

«У цей хвилюючий день, вшановуючи звитяжців, з особливою гостротою усвідомлюємо силу великої любові до рідного краю, що робить нас нездоланними. Низько вклоняюся перед героями-визволителями та нинішніми захисниками України — гідними спадкоємцями слави української зброї та щиро дякую за звершені подвиги», - зазначив Петро Порошенко.

Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання під військовий салют та поклали квіти до могили Невідомого солдата. Військовослужбовці роти Почесної варти пройшли маршем перед ветеранами та Президентом України.

У церемонії також взяли участь Міністр оборони України генерал армії Степан Полторак, Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів, Віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко, Київський міський голова Віталій Кличко, голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, народні депутати України.