Україна сьогодні вшановує пам'ять українців, розстріляних в урочищі Сандармох

27 жовтня 2017, 12:42 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Сьогодні, 27 жовтня, в Україні вшановують пам'ять українців, які були розстріляні 80 років тому в Росії в урочищі Сандармох. Про це пише «112. Україна".

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Урочище Сандармох (лісове урочище в Медвеж'єгорському районі Республіки Карелія - ​​ред.) - місце в Карелії, яке стало могилою убитих, ув’язнених  Біломорканалу і Соловецьких таборів. Відомо, що органи НКВС СРСР проводили тут масові страти цивільного населення. Зокрема, об'єкт Сандармох став місцем розстрілу Соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, науки, військові, технічна інтелігенція, священство.

Розстріли відбувалися 27 жовтня - 4 листопада 1937 року. Всього ув’язнених було 1116: п'ять вироків не виконано, бо один в'язень помер, а чотирьох етапували в інші місця.

Всі розстріляні були згодом реабілітовані і визнані жертвами сталінського терору.

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теги до статті:Сандармох,Тероризм
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    Останні коментарі

    • enzian | 27 жовтня 2017, 11:48

      То байдуже, що розпусний. Головне, що "канонічний".

    • enzian | 27 жовтня 2017, 11:45

      Проект не антицерковний, а антиколаборантський.

    • velovs@ukr.net | 26 жовтня 2017, 11:21

      Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам".

    • Учкудук | 26 жовтня 2017, 09:17

      Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б.

    • enzian | 25 жовтня 2017, 21:32

      Не бачить цієї руки той, хто не хоче бачити.

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