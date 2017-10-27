- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Україна сьогодні вшановує пам'ять українців, розстріляних в урочищі Сандармох
27 жовтня 2017, 12:42 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні, 27 жовтня, в Україні вшановують пам'ять українців, які були розстріляні 80 років тому в Росії в урочищі Сандармох. Про це пише «112. Україна".
Урочище Сандармох (лісове урочище в Медвеж'єгорському районі Республіки Карелія - ред.) - місце в Карелії, яке стало могилою убитих, ув’язнених Біломорканалу і Соловецьких таборів. Відомо, що органи НКВС СРСР проводили тут масові страти цивільного населення. Зокрема, об'єкт Сандармох став місцем розстрілу Соловецького тюремного етапу 1937 року, в якому перебували відомі діячі культури, науки, військові, технічна інтелігенція, священство.
Розстріли відбувалися 27 жовтня - 4 листопада 1937 року. Всього ув’язнених було 1116: п'ять вироків не виконано, бо один в'язень помер, а чотирьох етапували в інші місця.
Всі розстріляні були згодом реабілітовані і визнані жертвами сталінського терору.
Рейтинг
0
1
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Глава УГКЦ назвав у Лондоні перешкоду для україно-російського примирення | 27 жовтня 2017, 15:47 | Міжнародні відносини |
«Ви бачите Землю очима Бога», – Папа Римський поспілкувався з астронавтами на МКС | 27 жовтня 2017, 14:53 | Світові |
Україна сьогодні вшановує пам'ять українців, розстріляних в урочищі Сандармох | 27 жовтня 2017, 12:42 | Національно-релігійні питання |
Патріарх УГКЦ у Лондоні зустрівся з білоруськими греко-католиками | 27 жовтня 2017, 12:27 | Міжнародні відносини |
Капелан розповів, до якого стану УПЦ (МП) довела храм у Коломиї | 27 жовтня 2017, 11:48 | Земельні і мaйнові проблеми |
Останні коментарі
- 27 жовтня 2017, 11:48 |
- 27 жовтня 2017, 11:45 |
- 26 жовтня 2017, 11:21
Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам". |
- 26 жовтня 2017, 09:17
Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б. |
- 25 жовтня 2017, 21:32 |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі