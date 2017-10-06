У Львові сьогодні моляться за воїнів і освячують пам'ятний знак полеглим за Україну

У суботу, 14 жовтня, у День захисника України, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбувся молебень до Богородиці за Україну та її захисників.

У Богослужінні взяли участь чисельні парафіяни та представники влади.

Слід зазначити, що Богослужіння за Україну та її захисників відбуваються сьогодні в усіх храмах області.

На Личаківському цвинтарі сьогодні покладено квіти до Меморіалу невідомому вояку УПА на Марсовому полі. Опісля запалали лампадки на могилах борців за незалежність України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища, а також до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України.

Сьогодні о 13:30 год. відбудеться відкриття і освячення пам'ятного знаку «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» біля Військового храму Стрітення Господнього (м. Львів, вул. Клепарівська, 30а). Чин освячення здійснить владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

Монумент створено з ініціативи ГО "Центру сприяння ветеранам, полоненим та зниклим безвісти в АТО", ГО "Інвалідів - учасників АТО", ГО "Української спілки учасників АТО", ГО "Львівської обласної спілки соціального захисту бійців АТО, та сімей загиблих", ГО "УНСО Галичини", НВР "Правий сектор Львівщини" , "Національного корпусу Львівщини", ГФ "Патріот".

Символічним є вигляд пам'ятника - Хрест. Коли ми дивимось на хрест, то згадуємо, що на ньому був розп’ятий Господь Ісус Христос. Тоді вороги думали, що перемогли Його, але Він Воскрес, і це нагадує нам і нашу історію. Агресор вважає, що може перемогти українську державу і знищити нашу свободу. Але ці Герої довели, що Україну агресор ніколи не переможе. І, освячуючи цей хрест, ми повинні думати про те, що невдовзі святкуватимемо перемогу над ворогом так само, як послідовники Ісуса раділи, коли побачили Його Воскреслим. Про це інформує сайт Капеланство.