Президент юним ліцеїстам нагадав мудру пораду Папи Івана Павла Другого

Під час сьогоднішнього урочистого ритуалу складання клятви ліцеїста вихованцями Київського військового ліцею імені Івана Богуна на Софійській площі у Києві у промові до ліцеїстів Петро Порошенко наголосив, що 14 жовтня стало офіційним днем лише три роки тому, але одразу припало до душі і прижилося напрочуд швидко з двох причин:

«По-перше, українці поважають своїх захисників, люблять їх і пишаються ними; оборону Вітчизни вважають загальнонаціональною, всенародною справою.

По-друге, нове свято спирається на давню традицію відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, яка вважалася покровителькою українського війська.

Покрова була одним із головних свят запорозького козацтва».

Президент розповів про символічність урочистого складання присяги ліцеїстами саме на Софійській площі.

«Тут споглядає за нами з мозаїки Софійського собору Богородиця Оранта. Сам храм, як вважає більшість істориків, зведено на честь перемоги київського князя Ярослава Мудрого над східною ордою печенігів. Тут 1649 року кияни на чолі з митрополитом Сильвестром зустрічали визволителя Богдана. А Іван Богун, ім’я якого й носить ваш ліцей, був одним із найкращих полководців національно-визвольної війни.

Тут було проголошено не лише Акт злуки, але й Третій Універсал Центральної Ради, який в листопаді сімнадцятого утворив Українську Народну Республіку. І тоді ж тут відбувся військовий парад: крокували бійці Богданівського і Полуботківського полків, юнаки військових шкіл, матроси-чорноморці Гайдамацького куреня, кінний відділ кубанських козаків та інші військові частини».

Звертаючись до ліцеїстів, Президент закликав їх бути гідними військової звитяги всіх, хто в різні часи боронив Вітчизну:

«Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. В цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України», - це фрагмент із присяги вояка Української Повстанської Армії. Сьогодні – 75 років від дня її створення.

Водночас данина історичній пам’яті не повинна робити теперішнє та майбутнє заручником минулого. Ми пам’ятаємо все величне, не забуваючи і про важкі сторінки нашої історії. І завжди слід зважувати на мудру пораду Івана Павла Другого – прощати і просити прощення, тобто відчувати не лише свій біль, але й чужий. Це важливо для того, щоб мати добрі стосунки і довіру з європейськими сусідами».

Світлина зі сайту Президента України.