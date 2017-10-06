У Софії Київській Президент та Глави Церков України моляться за Україну, військо та мир

14 жовтня 2017, 09:10 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

У спільній «Молитві за Україну» в День захисника нашої вітчизни, 14 жовтня, беруть  участь предстоятелі Церков і керівники релігійних організацій України, керівництво держави.

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Лідери українських Церков та релігійних організацій кожен промовляє молитву до Господа з проханням про мир і процвітання України, про припинення російської агресії, щоб Господь забрав від України зло, несправедливість, горе та смерть.

"Молитву за захисників України" у Софійському соборі Національного заповідника "Софія Київська" проголосив Патріарх Київський і всієї Руси-України, предстоятель УПЦ КП  Філарет. До нього долучилися Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук), Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій, єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви Віталій Кривицький, Муфтій Духовного управління мусульман України Ахмед Тамім, Голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, президент Українського Біблійного Товариства Григорій Комендант, Єпископ, глава Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян, інші представники духовенства.

Разом з церковниками у Софійському соборі моляться Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, члени Уряду та керівники силових відомств України.

Після молитви на площі перед собором Святої Софії відбудеться церемонія складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна. 

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теги до статті:Молебень,Молитва за Україну
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