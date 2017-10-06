- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Софії Київській Президент та Глави Церков України моляться за Україну, військо та мир
14 жовтня 2017, 09:10 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У спільній «Молитві за Україну» в День захисника нашої вітчизни, 14 жовтня, беруть участь предстоятелі Церков і керівники релігійних організацій України, керівництво держави.
Лідери українських Церков та релігійних організацій кожен промовляє молитву до Господа з проханням про мир і процвітання України, про припинення російської агресії, щоб Господь забрав від України зло, несправедливість, горе та смерть.
"Молитву за захисників України" у Софійському соборі Національного заповідника "Софія Київська" проголосив Патріарх Київський і всієї Руси-України, предстоятель УПЦ КП Філарет. До нього долучилися Патріарх Української Греко-Католицької Церкви Святослав (Шевчук), Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української Православної Церкви Онуфрій, єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римо-Католицької Церкви Віталій Кривицький, Муфтій Духовного управління мусульман України Ахмед Тамім, Голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, президент Українського Біблійного Товариства Григорій Комендант, Єпископ, глава Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви Маркос Оганесян, інші представники духовенства.
Разом з церковниками у Софійському соборі моляться Президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, члени Уряду та керівники силових відомств України.
Після молитви на площі перед собором Святої Софії відбудеться церемонія складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Львові сьогодні моляться за воїнів і освячують пам'ятний знак полеглим за Україну | 14 жовтня 2017, 12:35 | Національно-релігійні питання |
«Катехизму Католицької Церкви» - 25 | 14 жовтня 2017, 12:05 | Ватикан |
Під час хорового фестивалю у соборі Юра виставлена для вшанування ікона Львівської Богородиці | 14 жовтня 2017, 10:54 | Релігія та культура |
Президент юним ліцеїстам нагадав мудру пораду Папи Івана Павла Другого | 14 жовтня 2017, 10:30 | Національно-релігійні питання |
Глава УГКЦ у Римі вручив Нагороди примирення Капітули польсько-українського поєднання | 14 жовтня 2017, 09:42 | Міжнародні відносини |
Останні коментарі
- 14 жовтня 2017, 12:00
"Символічним є і те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються православні та греко-католики, і Пресвята Богородиця навіть з музейної каплиці Львівської галереї мистецтв дарує |
- 14 жовтня 2017, 10:28
Cвого часу священнослужителі-місіонери, у т. ч. земляки й співвітчизники тих, над ким Божа Матір тримала Небесний омофор у Влахернському храмі в Царгороді, вирушали на великий і небезпечний подвиг - |
- 14 жовтня 2017, 08:56 |
- 13 жовтня 2017, 20:26
А вот эти - откровенно АНТИХРИСТИАНСКИЕ и ЮДОФОБСКИЕ "откровения" есть ничто иное, как искусственная - почти что слово в слово - реанимация ещё Маркионской ереси. Той самой, которую, между |
- 13 жовтня 2017, 20:11
Р. S. Ну а если те гневные слова обличения и негодования, которые Иисус адресовал, в первую очередь, современным Ему религиозно-политическим лидерам на Святой Земле, "автоматом" переносить |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 13 жовтня 2017, 20:26
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
11 жовтня 2017, 11:38 | Релігія і політика | 12 жовтня 2017, 11:37
Націоналісти не збираються захоплювати лавру на Покрову, - прес-секретар "Правого сектора"
Коментарі