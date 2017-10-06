- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Бабиному Яру слід об’єднати різні формати національної пам'яті, – Зісельс
9 жовтня 2017, 13:31 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Зараз у Бабиному Ярі вже є близько 30 пам'ятників трагедії 1941-1943 років, але вони поставали спонтанно і не об'єднуються якоюсь спільною архітектурно-ландшафтною ідеєю. Хорошим варіантом було б створення певного ансамблю пам'яток, де кожна причетна до цих подій група може вписати свою частинку.
Таку думку в ефірі проекту «Історична правда з Вахтангом Кіпіані» (щосуботи о 22:00 на телеканалі ZIK) висловив співзасновник Асоціації єврейських громадських організацій та общин України Йосеф Зісельс.
«Ніхто не ставить перед собою завдання у збереженні пам'яті трагедії Бабиного Яру об'єднати усі потерпілі групи. Йдеться про різні формати національної пам'яті, і потрібно надати право кожній соціальній групі, яка бачить себе хранителем пам'яті частини загиблих у Бабиному Ярі, зробити це», – вважає Йосиф Зісельс.
Також він висловив свою ідею меморіалу про пам'ять жертв трагедії 1941-1943 років.
«Якщо йдеться про якийсь загальний меморіал, то я, наприклад, вже майже 15 років інколи говорю, що хотів би бачити не спільний меморіал, а такий архітектурно-ландшафтний ансамбль, де кожна група може вписати свій пам'ятник. Але вони всі будуть об'єднані єдиною ідеєю», – розповідає співзасновник Асоціації єврейських громадських організацій та общин України.
Тоді, за його словами, це буде і спільною пам'яттю для киян, громадян України і навіть за її межами. І одночасно кожен з елементів задовольнятиме саме ту групу, яка хотіла б бачити свою пам'ятку у Бабиному Яру.
«Зараз там вже є близько тридцяти різних пам'ятників, але вони виникли спонтанно, стихійно та не об'єднуються якось спільною архітектурно-ландшафтною ідеєю. Тому поки що це не є якимось елементом спільної пам'яті», – пояснює громадський діяч.
Окрім цього, він розповів, чому ще досі так і не було втілено в життя жодну з ідей об'єднання довкола збереження пам'яті про трагедію у Бабиному Яру.
«Насправді є багато різних аспектів. Наприклад, у самій єврейській громаді немає єдності в думках, що треба зробити в Бабиному Ярі. Кожна ідея, що виникає впродовж останніх десятиліть, стикається з тим, що її по-різному сприймають. Є і прихильники, але завжди з'являються і ті, хто її заперечує. І у минулому році, коли ми готувалися до відзначення 75-ої річниці цієї трагедії, знову з'явилися різні погляди на кожну з ідей», – зазначив дисидент.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Митрополит РПЦ виступив на захист "Russia Today" | 9 жовтня 2017, 13:33 | Релігія в ЗМІ
У Бабиному Яру слід об’єднати різні формати національної пам'яті, – Зісельс | 9 жовтня 2017, 13:31 | Національно-релігійні питання |
Археологи виявили нечіпану гробницю | 9 жовтня 2017, 12:32 | Історія, археологія |
Мін’юст зробить роз’яснення щодо реєстрації релігійних організацій | 9 жовтня 2017, 12:06 | Законодавство |
Нацрада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу підтримала пропозиції Церков | 9 жовтня 2017, 11:57 | Державно-конфесійні стосунки |
Останні коментарі
- 9 жовтня 2017, 11:29
І не дивно. (1) Європейці, які у більшості тяжіють або толерантно ставляться до гомосексуалізму, тобто до Содомського гріху, не хочуть народжувати, і тому вироджуються. (2) Мусульмани, які згідно з |
- 8 жовтня 2017, 21:17
Все буде добре на Україні,тільки закінчиться війна з москалями та Крим повернуть Україні. |
- 8 жовтня 2017, 16:40
Сергианская по повадкам Церковь под пятой изуверов-коммунистов руководящих натравливанием совкового быдла и колхозной сволоты на добропорядочных и благопристойных. Сто лет сатанинского управления |
- 8 жовтня 2017, 10:14 |
- 8 жовтня 2017, 00:32
Беззаконие и произвол воров, грабителей, убийц, мошенников, лжецов и лицемеров длится уже 100 лет. Честные, благородные, справедливые люди, по определению, не могут соответствовать требованиям |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
Коментарі