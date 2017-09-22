Порошенко закликав країни-члени ООН визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом

22 вересня 2017, 10:02 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко закликав країни-члени ООН визнати Голодомор в Україні в 1932-1933 роках актом геноциду, інформує Радіо Свобода.

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«ООН завжди відігравала провідну роль в забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися… Я закликаю всі держави-члени ООН ухвалити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду», – сказав Порошенко на дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН.

Він зазначав, що 72-га сесія Генасамблеї ООН збігається з 85-ми роковинами «одного з найбільш смертоносних злочинів» ХХ століття – Голодомору.

«Це був штучний голод в Україні в 1932-1933 роках, організований тоталітарним режимом Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців», – сказав Порошенко.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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теги до статті:Голодомор,ООН,Петро Порошенко
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    • Fr. Valerii | 21 вересня 2017, 19:06

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