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Порошенко закликав країни-члени ООН визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом
22 вересня 2017, 10:02 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Президент України Петро Порошенко закликав країни-члени ООН визнати Голодомор в Україні в 1932-1933 роках актом геноциду, інформує Радіо Свобода.
«ООН завжди відігравала провідну роль в забезпеченні того, щоб злочини минулого ніколи не могли повторитися… Я закликаю всі держави-члени ООН ухвалити власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду», – сказав Порошенко на дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН.
Він зазначав, що 72-га сесія Генасамблеї ООН збігається з 85-ми роковинами «одного з найбільш смертоносних злочинів» ХХ століття – Голодомору.
«Це був штучний голод в Україні в 1932-1933 роках, організований тоталітарним режимом Сталіна, який призвів до загибелі від 7 до 10 мільйонів українців», – сказав Порошенко.
У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще у низці країн – органи влади їхніх окремих територіальних одиниць.
Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.
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