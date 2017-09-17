Сьогодні у Софії Київській презентують проект «Соборна Україна та Київська Церква»

19 вересня 2017 року в Національному заповіднику «Софія Київська» (вул. Володимирська, 24, музей «Будинок митрополита», 2-й поверх) під патронатом Глави Української Греко-Католицької Церкви Блаженнішого Святослава відбудеться презентація публічного проекту «Соборна Україна та Київська Церква», повідомляє Прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.

Організаторами презентації є Гуманітарний та Філософсько-богословський факультети Українського католицького університету.

ПРОГРАМА

15.00–15.10

Відкриття презентації

Неля Куковальська, генеральний директор Національного заповідника «Софія Київська»

15.10–15.30

Вступне слово

Блаженнішого Святослава

15.30–15.40

Привітання від українських меценатів

Микола Кміть, Мирослав Сеник

15.40–16.00

Презентація проекту «Соборна Україна та Київська Церква»

представляють о. д-н Роман Завійський та Ігор Скочиляс

16.00–16.20

Представлення видавничої серії «Київське християнство»

представляють Володимир Нетак та Ігор Скочиляс

16.20–17.10

Публічна дискусія «Київська Церква / київська традиція / київське християнство: академічні концепти, суспільна рецепція та екуменічна перспектива»

за участі Вахтанга Кіапіані, о. Георгія Коваленка, проф.Наталії Яковенко та інших провідних експертів

Серія «КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО» Започаткована у 2013 р. видавнича серія «Київське християнство» представляє наукові результати навчально-дослідницької програми Гуманітарного і Філософсько-богословського факультетів Українського католицького університету «Київське християнство та унійна традиція». Підтримана Синодом Єпископів УГКЦ, академічна ініціатива має сприяти єдності українських Церков Володимирового Хрещення.

Від 2015 р. почав діяти публічний сеґмент програми – проект «Соборна Україна та Київська традиція», який уможливлює суспільну артикуляцію ідеї Київської Церкви та наголошує на тисячолітньому зв’язку між українською культурою і християнством. Академічним завданням програми є критичне дослідження богословських, канонічних і соціокультурних джерел передання Київської митрополії у ширшому порівняльному контексті універсальних християнських традицій Візантії, латинського Заходу та східних православних спільнот, а також рецепції в словʼянських землях унійної ідеї. Головну увагу програма зосереджує на міждисциплінарному вивченні сформованої на цивілізаційному пограниччі християнського Сходу і Заходу київської традиції. Основою формування києвохристиянського етосу стали слов’янсько-візантійський обряд (зокрема східна Літургія), оригінальна богословська думка й помісне церковне право, єдина канонічна територія, особлива духовість, спільні соціокультурні й релігійні практики, кодифікована церковнословʼянська мова та усталена пам’ять про минуле. Сукупно вони творили елементи тяглості тогочасної культури, а в модерну добу уможливили формування національних ідентичностей та появу нових еклезіальних спільнот у Східній і Центрально-Східній Європі.