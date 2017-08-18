Президент нагородив голову Українського біблійного товариства

25 серпня 2017, 12:48 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Орден_Ярослава_Мудрого_1.jpgЗ нагоди 26-ої річниці незалежності України Петро Порошенко нагородив низку відомих українців. Серед них - Григорій Комендант, президент Українського біблійного товариства.

Як інформує прес-служба Глави держави, Григорія Коменданта нагородили орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. 

Система Orphus
теги до статті:Григорій Комендант,День незалежності України,орден князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня,Петро Порошенко
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Марія Гунчак | 25 серпня 2017, 14:13

      Як гарно датується коли перший камінь був закладений,чому роблять ремонт,хто допомогає,а дозвольте запитати чому ніраз незгадаєте про те що владика Євгеній Гакман добився у Австрійській владі,службу

    • Ігор Мицько | 25 серпня 2017, 11:53

      Тобто, кремльовскій уродєц не буде забирати свої мільярди євро з Ватиканського банку?

    • Василий Петров | 24 серпня 2017, 17:19

      Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас, Матфея 7:6.

    • Василий Петров | 24 серпня 2017, 15:44

      Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево

    • Fr. Valerii | 24 серпня 2017, 11:10

      "культ разных «потаенных святых», вплоть до Сталина, которые не имеют шансов быть признанными официальной церковью" - Звідки така впевненість?

    Популярні статті місяця