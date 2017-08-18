У Софійському соборі відбулася традиційна Молитва за Україну

24 серпня 2017, 09:17 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

У День незалежності, 24 серпня, у Києві у Софійському соборі відбулась традиційна Молитва за Україну.

На Богослужінні були присутні представники Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій. Представники кожної конфесії почергово піднесли молитву за незалежність, державу, український народ, за перемогу.

Участь у Молитві за Україні взяли також представники влади: Президент Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій, Голова РНБО Олександр Турчинов, члени Кабміну.

На завершення Богослужіння прозвучав духовний гімн України «Боже великий, єдиний».

 

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теги до статті:ВРЦіРО,Молитва за Україну,Софія Київська
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