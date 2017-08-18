У День Державного Прапора у Львові молилися за колишніх і новітніх героїв України

У День Державного Прапора, 23 серпня, на Личаківському кладовищі у Львові віддали шану героям АТО, Української галицької армії, дивізії «Галичина», які загинули у боротьбі за українську незалежність.

Тут були усі – небайдужі, громадські активісти, військові, духовенство, представники влади,

Відбулася панахида за загиблими бійцями в АТО.

Люди не могли стримати сліз – усі поминали своїх улюблених синів, чоловіків, друзів-героїв. А миттєві постріли з карабіну підкреслювали важку атмосферу, передає кореспондент ІА ZIK.

Представники влади зазначали – усім тут важко, бо поруч – майже 300 героїв зі Львівщини, які виборювали українську незалежність в АТО.

«Це місце, де кожен з нас переосмислює нашу українську історію та життя. Саме тут відчуваємо, яку ціну заплатили хлопці за те, щоб ми могли піднімати синьо-жовтий стяг та святкувати День Незалежності», – сказав голова ЛОДА Олег Синютка.

Перший заступник голови ЛОР Володимир Гірняк підкреслив – українці зроблять все можливе, щоб подвиг героїв не пішов надарма.

«Сьогодні голова Обласної ради та представники депутатського корпусу поїхали у Сєвєродонецьк, де піднімали український прапор. А зранку ж представники Луганщини піднімали стяг у Львові. Герої дали нам шанс святкувати цей день – і це об’єднує Україну», – розповів пан Гірняк.

Мер Львова Андрій Садовий підкреслив, що це – свята земля, яку окропили бійці своєю кров’ю. І подякував сім’ям військових, що віддали своїх рідних за те, щоб уся Україна могла спокійно жити та працювати. В українців, за його словами, є велика відповідальність перед цими людьми.