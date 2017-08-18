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У День прапора у Львові відбудеться екуменічна молитва за героїв України
21 серпня 2017, 12:56 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У День Державного Прапора та напередодні Дня Незалежності України на Личаківському кладовищі вшанують світлу пам’ять Героїв України, які відділи своє життя за кращу долю і незалежність нашої держави. Про це повідомляє ЛМР.
«Надзвичайно важливим є розуміти, хто заслужив для нас визволення, про яке ми мріяли дуже довго. Воно далось нам кров’ю, життям наших Героїв. І тому гідно й достойно, що кожного року ми збираємось на заупокійній молитві на Личаківському кладовищі, дякуючи Богові за дар життя наших захисників, тих людей, яким було небайдуже. Надзвичайно важливим є це повідомлення й для нас – бути небайдужими, тому що байдужість вбиває, присипляє, не дає можливості розвиватись. Мужні Герої, які віддали свої життя за збереження цілісності нашої держави, є скарбом для нас, і ми збираємось у цей день, щоб не забувати про цінність та велич їхнього подвигу. Ці люди зробили Україну іншою, наша ж місія – продовжувати розвивати те благодатне зерно, яке вони посіяли, дякувати їм за дар Незалежності», – зазначив капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк.
Так, об 11.00 год. біля меморіалу воїнам Української Галицької Армії відбудеться покладання квітів та поминальне віче. Об 11.20 год. урочисто покладатимуть квіти і запалюватимуть лампадки до могил загиблих в АТО на полі почесних поховань №76. Відтак, отці відслужать екуменічну панахиду. Опісля, об 11.50 год. на полі почесних поховань №67 покладатимуть квіти до могил Героїв, які загинули під час Революції Гідності, генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та борців за волю України.
«Відзначаючи 26-ту річницю Незалежності України, пригадуємо подвиг Героїв рідної землі. Заради гідного майбутнього нашої держави вони пожертвували своїми життями. Державний стяг над їхніми могилами – це живий символ безсмертя духу, а спільна молитва – вияв віри в Божу ласку, а також поваги і любові до мужніх захисників України», – наголосила в. о. начальника управління внутрішньої політики ЛМР Марія Пилипчук.
У Львові в День Прапора також відбудеться урочиста церемонія підняття національного стягу та бойових прапорів, які перебували в місяцях дислокації військових частин Львівщини під час проведення антитерористичної операції.
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