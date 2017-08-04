Президент видав указ про підготовку та святкування 1030-річчя хрещення Руси

10 серпня 2017, 09:33 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко 8 серпня видав указ про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Русі. Текст указу опубліковано на сайті глави держави.

 "З метою підготовки та відзначення у 2018 році 1030-річчя хрещення Київської Русі - України постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі - України;

2) розробити за участю релігійних організацій та громадських об’єднань і затвердити план заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі - України.

2. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити виконання заходів з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі - України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. Президент України П. Порошенко".

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теги до статті:Петро Порошенко,Хрещення Київської Русі
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