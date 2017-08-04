У Києві кримські татари святкуватимуть “Qırım akşami”

7 серпня 2017, 15:37 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

9 серпня з нагоди Міжнародного дня корінних народів світу Міністерство інформаційної політики України, Меджліс кримськотатарського народу та "America House Kyiv" проведуть урочисте святкування “Qırım akşami” (Кримський Вечір), повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на І-pro.kiev.ua і УНН.

Окрім концерту, кримськотатарських пісень та танців, гості зможуть ознайомитись з виставкою про історію і культуру кримськотатарського народу, яка була підготовлена Естонським інститутом з прав людини, Міністерством інформаційної політики України, Кримськотатарським Ресурсним Центром за підтримки міністерства закордонних справ Естонії.

Ця виставка вже була презентована широкому колу у липні цього року в Женеві на X сесії Експертного механізму ООН з прав корінних народів.

"Ми запрошуємо всіх представників дипломатичних установ, які працюють в Україні, познайомитись з культурою корінного народу Криму, який наразі живе в умовах окупації, але намагається не забувати своє коріння, свої традиції на Батьківщині й поза її межами", - повідомила в.о. міністра інформаційної політики України Еміне Джеппарова.

Захід відбудеться 9 серпня о 19:00 в "America House Kyiv".

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теги до статті:Кримські татари
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