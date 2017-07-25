В УПЦ КП дали поради СБУ щодо протидії російській інформаційній агресії

2 серпня 2017, 12:06 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Києві 28 липня відбувся перший круглий стіл, присвячений протидії російській інформаційній агресії - «Удосконалення законодавства України з протидії гібридній агресії РФ в інформаційній сфері як умова забезпечення національної безпеки України». Захід відбувся у рамках ініціативи Голови СБУ Василя Грицака. У ньому, з благословення Предстоятеля УПЦ КП, взяв участь представник цієї Церкви.

Священик УПЦ КПо. Олександр Шмуригін , зокрема, наголосив, на загрозі національній безпеці України з боку УПЦ(МП). Він пояснив це тим, що УПЦ (МП) культивує в Україні сепаратистські настрої та продукує конфліктогенну атмосферу в українському суспільстві. Також священик поділився думками щодо правових заходів, які б пришвидшили нейтралізацію викликів і загроз, що їх несе Україні експансія РФ через Російську Православну Церкву, зокрема, і  УПЦ (МП). Про це інформує прес-служба УПЦ КП.

Під час заходу організатори повідомили присутніх, що у рамках відкритої громадської платформи до СБУ вже надійшло понад триста конкретних пропозицій щодо вдосконалення протидії російській інформаційній агресії за ключовими напрямками. СБУ планує організувати ще кілька відкритих дискусійних майданчиків для залучення над роботою максимально широкого кола фахівців.

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теги до статті:Василь Грицак,Олександр Шмуригін,Російська агресія проти України,СБУ,УПЦ КП
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