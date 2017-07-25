- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В УПЦ КП дали поради СБУ щодо протидії російській інформаційній агресії
2 серпня 2017, 12:06 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У Києві 28 липня відбувся перший круглий стіл, присвячений протидії російській інформаційній агресії - «Удосконалення законодавства України з протидії гібридній агресії РФ в інформаційній сфері як умова забезпечення національної безпеки України». Захід відбувся у рамках ініціативи Голови СБУ Василя Грицака. У ньому, з благословення Предстоятеля УПЦ КП, взяв участь представник цієї Церкви.
Священик УПЦ КПо. Олександр Шмуригін , зокрема, наголосив, на загрозі національній безпеці України з боку УПЦ(МП). Він пояснив це тим, що УПЦ (МП) культивує в Україні сепаратистські настрої та продукує конфліктогенну атмосферу в українському суспільстві. Також священик поділився думками щодо правових заходів, які б пришвидшили нейтралізацію викликів і загроз, що їх несе Україні експансія РФ через Російську Православну Церкву, зокрема, і УПЦ (МП). Про це інформує прес-служба УПЦ КП.
Під час заходу організатори повідомили присутніх, що у рамках відкритої громадської платформи до СБУ вже надійшло понад триста конкретних пропозицій щодо вдосконалення протидії російській інформаційній агресії за ключовими напрямками. СБУ планує організувати ще кілька відкритих дискусійних майданчиків для залучення над роботою максимально широкого кола фахівців.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Івано-Франківську відкрили церкву для дітей | 2 серпня 2017, 17:32 | Храми, церковне майно |
Держава спробує допомогти вирішити внутрішній конфлікт у Німецькій євангелічно-лютеранській Церкві України | 2 серпня 2017, 17:00 | Державно-конфесійні стосунки |
У Канаді судили мормонського священика, який має 24 дружини і 145 дітей | 2 серпня 2017, 16:00 | #НеФормат |
Священики УПЦ відвідали полонених українських військових | 2 серпня 2017, 15:34 | Віра і зброя |
Найбільший лондонський рок-хор виступить у Гарнізонному храмі Львова | 2 серпня 2017, 13:38 | Анонси |
Останні коментарі
- 2 серпня 2017, 18:13
Сіверський Донець - ріка, Сєвєродонецьк - місто, обласний центр. |
- 2 серпня 2017, 17:50 |
- 2 серпня 2017, 11:56
Артистов, выступивших в Крыму - не допускают в Украину - и совершенно правильно. А организация УПЦ МП, которая поддерживает конкретно воинские части оккупантов ещё и пользуется авторитетом в Украине |
- 1 серпня 2017, 09:53
Розумна пропозиція. Так само і у Львові - неучі зробили Днем міста празник Святого Юра, на честь покровителя катедрального храму львівської єпископії. У Львові празник має бути на Успення, оскількі |
- 31 липня 2017, 18:24
Как раз именно для таких бородатых дядек в рясах, желающих жить на подаяние и было сказано: Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, Матфея 18:8. Соблазняет, |
Популярні статті місяця
5 липня 2017, 13:12 | Журналістські розслідування | | | 23 липня 2017, 12:23
Конфлікт довкола озера: як на Волині православні баптистам хреститися заважали
4 липня 2017, 10:30 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | | 27 липня 2017, 09:19
На Волині священик УПЦ (МП) заважав провести баптистам Таїнство хрещення в озері
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 31 липня 2017, 18:24
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
Коментарі