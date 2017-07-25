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У столиці пройдуть дні пам’яті голокосту ромів
31 липня 2017, 12:07 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
2 серпня о 18:30 відбудеться вечір пам’яті «Будемо жити, ромале!» до Міжнародного дня пам’яті жертв голокосту ромів. У заході візьмуть участь громадські об’єднання, представники ромських осередків, артистів театру, кіно й телебачення. Головний режисер заходу – народний артист України Ігор Крикунов. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.
«Скорботний день – «Калі траш» («Чорний жах») роми всього світу відзначають 2 серпня. Ця дата – данина пам’яті тим, хто загинув від геноциду в роки Другої світової війни. Саме в ту «циганську ніч» із 2 на 3 серпня в газових камерах концентраційного табору Аушвіц-Біркенау було живцем спалено близько 3 000 ромів, в тому числі дітей і старих. Вважається, що під час голокосту від репресій загинуло від 600 тис. до 1 млн 500 тис. ромів», – йдеться у повідомленні.
У 2016 році після довгих перипетій нарешті відновлено історичну справедливість і встановлено пам’ятник ромам – жертвам трагедії у Бабиному Яру, який можна вважати «точкою відліку» масових розстрілів ромів на території України. У перші дні, коли фашисти зайшли в Київ, три ромські табори, що проживали на Куренівці, пішли до Яру назавжди. Тож якщо Голокост – універсальна людська трагедія, то Бабин Яр – символ голокосту в Україні.
Організатори: циганський академічний музично-драматичний театр «Романс», Міжнародний фонд «Відродження», національно-культурне об’єднання «Амала».
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