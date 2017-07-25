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Порошенко закликав Константинополь визнати автокефалію української Церкви
28 липня 2017, 11:45 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Президент України Петро Порошенко очікує на визнання автокефалії Української Церкви Константинопольским Патріархатом.
Про це Президент написав сьогодні з нагоди Дня хрещення Русі-України у Facebook.
"Володимир Великий 1029 років тому ухвалив доленосне рішення – охрестити Русь-Україну. Він прийняв християнську віру від Константинопольської церкви, яка для нас і понині є Церквою-Матір'ю. Саме від неї ми очікуємо визнання Автокефалії Української Церкви – рівної до інших помісних православних Церков. І, зрозуміло, духовно та адміністративно незалежної від Москви, від країни-агресора", – наголосив глава держави.
За його словами, вибір християнської віри князем Володимиром був і європейським вибором.
Нагадаємо, 28 липня відзначається День хрещення Київської Русі – України. Цього ж дня вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.
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