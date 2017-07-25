Порошенко закликав Константинополь визнати автокефалію української Церкви

28 липня 2017, 11:45 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Президент України Петро Порошенко очікує на визнання автокефалії Української Церкви Константинопольским Патріархатом.

Про це Президент  написав сьогодні з нагоди Дня хрещення Русі-України у Facebook.

"Володимир Великий 1029 років тому ухвалив доленосне рішення – охрестити Русь-Україну. Він прийняв християнську віру від Константинопольської церкви, яка для нас і понині є Церквою-Матір'ю. Саме від неї ми очікуємо визнання Автокефалії Української Церкви – рівної до інших помісних православних Церков. І, зрозуміло, духовно та адміністративно незалежної від Москви, від країни-агресора", – наголосив глава держави.

За його словами, вибір християнської віри князем Володимиром був і європейським вибором.

Нагадаємо, 28 липня відзначається День хрещення Київської Русі – України. Цього ж дня вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.

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теги до статті:Автокефалія,Єдина Помісна Православна Церква,Константинопольський Патріархат,Петро Порошенко
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    • Олег Висоцький | 28 липня 2017, 11:31

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    • enzian | 28 липня 2017, 10:18

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    • Paul S. Ewasko | 27 липня 2017, 19:22

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    • enzian | 27 липня 2017, 12:19

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