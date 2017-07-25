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Президент, прем'єр та спікер привітали українців з річницею хрещення Русі
28 липня 2017, 11:08 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Порошенко зазначив, що вибір християнської віри князем Володимиром був і європейським вибором.
"Святий рівноапостольний князь Володимир Великий 1 029 років тому... прийняв християнську віру від Константинопольської Церкви, яка для нас і понині є Церквою-матір'ю. Саме від неї ми як країна з однією з найбільших православних громад світу чекаємо якнайшвидшого визнання природної автокефалії української Церкви - великої за кількістю вірних, рівною серед інших помісних православних церков. І, зрозуміло, духовно і адміністративно незалежної від Москви, від країни-агресора", - йдеться у зверненні Глави Української держави з нагоди Дня хрещення Київської Русі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У своєму зверненні Порошенко зазначає, що День нагадує про одвічні християнські цінності: правду, добро, милосердя, любов до ближнього.
"Вони стали особливо важливими в умовах агресії з боку Росії та загартовують і роблять нас непереможними в боротьбі за свободу і незалежність. Потужний потенціал християнства дав нам імпульс для єдності", - підкреслив Президент.
Він також зазначив, що "вибір християнської віри князем Володимиром був і європейським вибором".
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначає, що хрещення Київської Русі стало "епохальною подією, що визначило подальший розвиток Української держави і її місце серед європейських народів".
"У далекому 988 році наші предки на схилах Дніпра обрали шлях цивілізації та розвитку, мудрості й доброти, світла і любові. Нехай зроблений вибір стане запорукою і нашого успіху і надихає всіх українців на нові звершення", - йдеться в привітанні глави уряду з нагоди Дня хрещення Русі, опублікованому на урядовому порталі в п'ятницю.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначає, що Хрещення Русі - "це не тільки релігійний акт вибору віросповідання, а й важливий політичний крок в історії України". "Християнська традиція стала основою українського державотворення, а Русь-Україна - частиною спільної європейської християнської цивілізації", - підкреслив він у своєму привітанні з нагоди Дня хрещення Русі, опублікованому на сайті українського парламенту.
Спікер також наголошує на важливості створення помісної православної церкви в Україні з духовним центром у Києві.
"День Хрещення Русі-України - це привід ще раз замислитися про нашу духовну єдність. Українська помісна православна церква з духовним центром у Києві стане запорукою не тільки духовної єдності України, а й національній безпеки держави", - підкреслює він.
"Нехай Господь оберігає Україну та український народ! З нами правда! З нами Бог! Перемога буде за нами!", - йдеться в привітанні Парубія.
Нагадаємо, у зв'язку з проведенням урочистих заходів з нагоди річниці хрещення Київської Русі-України в центрі Києва з 27 до 30 липня буде обмежено рух на декількох вулицях.
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