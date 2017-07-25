Триває 72-годинний молитовний марафон Української міжцерковної ради

27 липня 2017, 15:43 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

26 липня в приміщенні київської церкви «Християнська надія» стартував триденний марафон молитви і прославлення «Національна хвала 24», повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на  Іnvictory.

Протягом 72 годин молитва не буде затихати ні на хвилину. Вдень і вночі групи прославлення і служителі з різних областей України будуть по черзі прославляти Бога і просити за свій народ.

«Фокусом "Національної Хвали" є прославляння і поклоніння Богові, покірність Ісусу Христу і пошук Його обличчя в єдності і смиренні християн», - зазначають організатори.

Подія приурочена до святкування 1029-ліття Хрещення Київської Русі і проводиться за підтримки Української міжцерковної ради (УМР), що об'єднує низку протестантських конфесій.

Подія триватиме до 29 липня. Богослужіння транслюється в прямому ефірі на офіційному сайті заходу.

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теги до статті:УМР,Хрещення Київської Русі
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    Останні коментарі

    • enzian | 27 липня 2017, 12:19

      Ні, це відображення реального місця "УПЦ МП" в житті українського суспільства.

    • enzian | 27 липня 2017, 12:17

      Нехай змінюють громадянство.

    • Ігор Мицько | 27 липня 2017, 10:35

      Напевно, зібрали близько мільярда євро, якщо для розподілу коштів створили стільки бюрократії.

    • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:58

      Є заслуги але не перед Україною а перед Росією вони є московській патріархат те що каже путін вони і виконують, не визнавати і не брати участі в похоронах які загинули наші хлопці і дівчата патріоти

    • Анатолій Наталія Денисюк | 27 липня 2017, 09:19

      Ми визнаємо тільки українське, Київський Патріархат. А московській патріархат це бандити кегебисти і має бути негайна заборона московських кегебистів московського патріархату в них руки в крові і

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