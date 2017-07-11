Міністерство культури звинуватило УПЦ (МП) у співпраці з терористами на Сході

13 липня 2017, 18:01 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Міністерство_культури_1.jpgВ офіційній заяві Міністерство культури України закликало керівництво та вірних УПЦ (МП) публічно засудити військову агресію Російської Федерації проти України, визнану на міжнародному рівні, та припинити співпрацю з терористами. Це, як зазначається у документі "стане реальним підтвердженням декларацій про нібито підтримку територіальної цілісності України".

Як сказано у заяві, у розпорядження Мінкульту є численні факти та матеріали, що вказують на факти відвертої співпраці представників клиру та вищого духовенства УПЦ (МП), які знаходяться на тимчасово непідконтрольних Українській владі територіях, з представниками проросійських терористичних організацій ДНР та ЛНР.

"Так, зокрема, на початку травня луганською сепаратистською інформаційною агенцією «Істок» на власному Інтернет-сайті, було оприлюднене інтерв’ю А.Ліцоєва очільника так званого Комітету у справах релігії та духовності терористичної організації ЛНР. В своєму інтерв’ю чиновник-сепаратист прямо говорить про те, що створенням вказаного вище Комітету, а також призначенням його на посаду керівника цього органу, опікувався особисто владика Митрофан (Юрчук) – митрополит Луганський й Алчевський, постійний член Священного синоду Української православної церкви (Руководитель комитета по делам религий и духовности ЛНР Андрей Лицоев: С нами Бог, если мы с Ним! http://miaistok.su/rukovoditel-komiteta-po-delam-religij-i-duhovnosti-lnr-andrej-litsoev-s-nami-bog-esli-my-s-nim/",‑ йдеться у заяві Мінкульту.

Також у заяві вміщене звернення до правоохоронних органів з проханням "надати антиукраїнським діям та висловлюванням окремих представників кліру та вищого духівництва Української православної церкви належну правову оцінку".

 

 

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теги до статті:Міністерство культури,УПЦ (МП)
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