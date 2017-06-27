Цінності, які гарантує Конституція, нині перебувають перед загрозою, - єпископи РКЦ в Україні

Римо-католицькі єпископи вітають українців з Днем конституції та закликають владу дотримуватись Основного закону й не посягати на сімейні цінності, які він гарантує. Про це йдеться у їхньому Зверненні.

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«Завдяки Конституції наша країна уже 21 рік будує свою державність. За всі добрі плоди цього процесу Римсько-Католицька Церква в Україні возносить найщедрішу молитву подяки до Триєдиного Бога. Просимо про Божу опіку для всіх, хто протягом цих років вкладав зусилля в розбудову суспільства. Особливо в цей час пам’ятаємо про тих, хто, ризикуючи життям, захищав і захищає суверенітет і територіальну цілісність України.

Сьогодні – як, можливо, ніколи раніше після прийняття Конституції – цінності, які відстоює Основний Закон, перебувають під загрозою. Римсько-Католицька Церква свідома зовнішньої агресії, мета якої – зруйнувати українську державність. З іншого боку, на жаль, виникають проекти реформи Конституції, які також посягають на права людей: зокрема на шлюб як союз, який «ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка» (ст. 51), і на свободу морального й релігійного виховання дітей. Закликаємо Гаранта Конституції та представників народу у Верховній Раді керуватися принципами, висловленими у преамбулі Конституції: адже її приймали, «усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями», аби забезпечити права і свободи людини та гідні умови її життя й подбати «про зміцнення громадянської злагоди на землі України». Ми ж, зі свого боку, обіцяємо духовно вас підтримувати й висловлюємо готовність до конструктивної співпраці в пошуках матеріального та духовного добробуту наших земляків.

Звертаємося до всіх громадян України з найширшими вітаннями з нагоди річниці Основного Закону, який приніс нам свободу, перспективи матеріального й духовного розвитку і став фундаментом розбудови нашої державності. Уділяємо вам усім пастирське благословення.

Львів, 24 червня 2017 року

№ 25/2017

Римо-католицькі єпископи в Україні».