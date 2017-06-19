Патріарх Філарет відслужив панахиду на Козацьких Могилах

19 червня 2017, 10:07 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Патріарх Київський та всієї Руси-України Філарет відслужив панахиду в селі Пляшева Радивилівського району, де відзначають 366-у річницю битви під Берестечком, передає УНН.

На Богослужіння приїхало до тисячі туристів з різних регіонів.

Тут народні умільці також влаштували ярмарок традиційних ремесел.

Після панахиди Патріарх Філарет поклав квіти до пам'ятника козакам, які загинули в боях з поляками під Берестечком.

Нагадаємо, битва під Берестечком - найбільший бій Хмельниччини між Військом Запорозьким під командуванням Богдана Хмельницького та союзним йому кримськотатарським військом Ісляма III Ґерая з одного боку та армією Речі Посполитої під командуванням Яна Казимира II з іншого.

Битва закінчилась перемогою польського війська, однак козацька армія не була розгромлена.

 

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теги до статті:Берестецька битва,Філарет (Денисенко)
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 18 червня 2017, 13:18

    Це не традиційний український празник, а нав"язаний Ватиканом.

  • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

    ГРОШІ НЕ ПАХНУТЬ -ЦЕ ОСНОВНИЙ ДЕВІЗ НАШОГО ПОЛІТИКУ І ЯК КАЖУТЬ В РОСІЇ-ОБІЦЯТИ ЦЕ НЕ ЗНАЧИТЬОДРУЖИТИСЬ. НАЖАЛЬ.

  • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

    я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

  • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

    Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

  • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

    Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

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