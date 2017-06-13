В Україні стартують 100 годин безперервної молитви

З 21 червня в Слов'янську стартує безперервна 100 годинна молитва за Україну, яку будуть вести групи прославлення, навчені викладачами зі США. З 21-го до молитви можуть приєднається всі бажаючі. Про це повідомляє Прес-центр Церкви «Добра Звістка».

Петро Дудник, пастор-місіонер, прокоментував: "Це ключовий захід, який запалить нові молитовні осередки по всій Україні і стане початком пробудження. Після 100 годин молитви в Слов'янську учасники проекту поїдуть в свої міста і вже там почнуть служіння 100 годин молитви".