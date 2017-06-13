В Україні стартують 100 годин безперервної молитви

14 червня 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

З 21 червня в Слов'янську стартує безперервна 100 годинна молитва за Україну, яку будуть вести групи прославлення, навчені викладачами зі США. З 21-го до молитви можуть приєднається всі бажаючі. Про це повідомляє Прес-центр Церкви «Добра Звістка».

Петро Дудник, пастор-місіонер, прокоментував: "Це ключовий захід, який запалить нові молитовні осередки по всій Україні і стане початком пробудження. Після 100 годин молитви в Слов'янську учасники проекту поїдуть в свої міста і вже там почнуть служіння 100 годин молитви".

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теги до статті:Молитва за Україну
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Останні коментарі

  • Fr. Valerii | 12 червня 2017, 11:31

    Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 22:41

    Гумор-сатира.

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

    Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

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