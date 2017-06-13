- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Україні стартують 100 годин безперервної молитви
14 червня 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
З 21 червня в Слов'янську стартує безперервна 100 годинна молитва за Україну, яку будуть вести групи прославлення, навчені викладачами зі США. З 21-го до молитви можуть приєднається всі бажаючі. Про це повідомляє Прес-центр Церкви «Добра Звістка».
Петро Дудник, пастор-місіонер, прокоментував: "Це ключовий захід, який запалить нові молитовні осередки по всій Україні і стане початком пробудження. Після 100 годин молитви в Слов'янську учасники проекту поїдуть в свої міста і вже там почнуть служіння 100 годин молитви".
Рейтинг
0
0
Останні новини
Єпископ Борис (Ґудзяк) закликав підтримати медреформу: Якщо не почати зараз, ми продовжимо вмирати | 14 червня 2017, 13:00 | Релігія і суспільство
В Україні стартують 100 годин безперервної молитви | 14 червня 2017, 12:13 | Національно-релігійні питання
У Луцьку біля монастиря знайшли масове поховання жертв НКВС | 14 червня 2017, 10:53 | Історія, археологія | |
Християн піддають утискам в 128 країнах | 14 червня 2017, 10:40 | Світові
Долю конфліктного храму у Коломиї слід вирішувати у публічній площині, - голова ІОДА | 14 червня 2017, 10:25 | Державно-конфесійні стосунки
Популярні статті місяця
8 червня 2017, 10:53 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 00:09
8 червня 2017, 12:22 | Земельні і мaйнові проблеми | 9 червня 2017, 12:46
В УПЦ (МП) погрожують греко-католикам дзеркальною відповіддю за храм у Коломиї
7 червня 2017, 11:57 | Журналістські розслідування | | 9 червня 2017, 12:40
СБУ зацікавилося фінансуванням Московського Патріархату в Одесі
8 червня 2017, 10:06 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | 12 червня 2017, 11:31
У Перемишлі невідомі пошкодили майно греко-католицького храму
9 червня 2017, 11:24 | УАПЦ | 9 червня 2017, 15:11
Скандальновідомого архиєпископа УАПЦ призначено настоятелем храму у Кам'янець-Подільську
Останні коментарі
Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".
Гумор-сатира.
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі
Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими