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Патріарх УГКЦ: Пам’ять про операцію “Вісла" повинна привести до польсько-українського порозуміння
13 червня 2017, 11:18 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
До сімдесятої річниці акції «Вісла» Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) видав Послання, де закликав згадати невинні жертви насильницької депортації та засудити зло, скоєне проти Церкви.
Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.
Як зазначається у документі, метою проведення операції «Вісла» було примусове переселення українців із забороною самовільного повернення на рідні землі. Рішення про проведення акції ухвалило Політбюро Польської робітничої партії 29 березня 1947 року, а сама операція розпочалася 28 квітня 1947 року і охопила території Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини.
«Сімдесят років тому над нашою Церквою в повоєнній Польщі нависла смертельна загроза. Ідеологічний і політичний контекст, а також ідеї, ворожі самому існуванню УГКЦ, призвели до організації примусової депортації населення під назвою «Акція „Вісла”, яка завдала великих страждань сотням тисяч невинних людей», - йдеться у Посланні.
У результаті проведення операції «Вісла» усі греко-католицькі єпископи потрапили до в’язниці. Така ж доля спіткала сотні вірян та священиків. У Церкви відібрали храми та знищили усі її структури. За словами святого Папи Івана Павла ІІ, УГКЦ позбавили навіть права на власне ім’я.
«Назва цієї Церкви звучала тільки тоді, коли на неї зводили наклепи», - процитував Патріарх у своєму Посланні слова понтифіка, виголошені ним у Перемишлі у 1992 році.
Глава УГКЦ відтак закликав не тільки згадати невинні жертви, засудити скоєне супроти Церкви зло, а й зробити так, щоб це зло було повністю подолане Христовим Духом прощення, примирення і любові.
«Тому чергова річниця проведення злочинної депортації повинна слугувати нам нагодою для зцілення пам'яті, щоб, пізнавши правду, ми силою і діянням Божого Духа стали вільнішими та сильнішими», - заявив він.
На думку Патріарха Святослава, пам'ять про акцію «Вісла» та її трагічні наслідки повинна привести до міжнаціонального польсько-українського порозуміння та діалогу.
«Із вдячністю стверджуємо, що в польському церковному і суспільному середовищі не бракує людей, відкритих до цієї спільної мандрівки зцілення, взаємного прощення і повного примирення. Ми переконані, що лише благодаттю Святого Духа – Духа любові, святості та прощення – можемо лікувати рани нашої національної пам’яті, любити Бога і ближнього та в мирі будувати наш спільний європейський дім, запевняючи гідне майбутнє для прийдешніх поколінь українців і поляків, що споконвіку жили і надалі повинні жити поруч, як добрі сусіди і брати у вірі», - наголосив першоєрарх.
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Останні коментарі
Мій рот повний показань, мій коханець покинув будинок протягом двох місяців в Південній Африці в якості туриста, де вона мала на увазі хлопчика, і вона розгубилася хлопчиком, моя подруга
Можливо до дефініції "невідомі" варто було б додати "засліплені ненавистю проти українського народу".
Гумор-сатира.
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі