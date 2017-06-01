В Україні відбувся VI Національний молитовний сніданок

В Києві 1 червня в день Захисту дітей відбувся щорічний Національний молитовний сніданок. Захід зібрав керівництво держави, політиків, урядовців, релігійних лідерів, громадських діячів та науковців.

Як повідомви РІСУ Дмитро Горєвой, захід в Україні проводиться вже вшосте. На урочистому відкритті гостей та учасників привітали координатори Сніданку, народні депутати Павло Унгурян та Оксана Білозір. Всі учасники згадали у молитві спочилого кардинала Любомира (Гузара) та вшанували його хвилиною мовчання.

З вітальним словом до присутніх звернувся і Патріарх Філарет. Він підкреслив важливу роль подібних заходів, які єднають суспільство, політиків та владу. Це, на думку владики, допомагає протистояти агресору.

Привітав гостей і спікер Верховної Ради Андрій Парубій. «Де двоє чи троє зібранні в ім’я Моє, там і Я посеред них», – нагадав строки з Писання голова Парламенту. Він зазначив важливість молитовного єднання для всіє країни, для її народу та влади, бо саме це, за словами спікера, допомогло вистояти нашій Державі у буремні часи 2014 року. Не обійшов Андрій Парубій і увагою ВРЦіРО, роль якої у збереженні міжконфесійного миру важко переоцінити. Особливу пошану політик висловив військовим капеланам, які віддано служать українським солдатам, захищаючим територію нашої країни.

Зі словами привітання та подяки до присутніх гостей звернулися також прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов, посол США в Україні Марі Йованович, міністри та народні депутати.

Довідка. Національні молитовні сніданки є багаторічною традицією багатьох демократичних країн світу. Вже понад 60 років вони проходять у США, давши початок аналогічним зібранням у Європарламенті, Німеччині, Великій Британії та багатьох інших країнах світу. Такі заходи слугують місцем духовного єднання і порозуміння провідних політиків, урядовців, дипломатів та бізнесменів з усього світу.

Організований вперше Президентом США Дуайтом Д. Ейзенхауром (у 1953 році) Національний молитовний сніданок сьогодні об’єднує силою молитви людей різних національностей, релігій та політичних орієнтацій. Ця важлива та натхненна подія, щороку єднає понад 5000 гостей, серед яких і представники більш ніж 130 національностей з усіх континентів. Вона нагадує учасникам: «Те, що об’єднує нас, значно більше того, що нас розділяє».

Українські парламентарі вже кілька років поспіль проводять Національні молитовні сніданки в Україні. Вже стало доброю традицією те, що в нашій країні, як і в усьому світі, такі заходи проходять під патронатом Президента та Голови Парламенту. У Національних молитовних сніданках беруть участь народні депутати України, урядовці, дипломати, парламентарі з європейських країн та США, керівники християнських церков і релігійних організацій України.

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