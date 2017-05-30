Християни протестантських Церков одночасно помолились за Україну

30 травня 2017, 16:37 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Християни протестантських церков молились за Україну. Служіння відбулись у великих містах по всій країні, найбільше пройшло у Києві, куди прихали віряни і з регіонів, повідомляє 24 канал.

Люди просили у Бога заступництва, щоб закінчилась війна, запанував мир і процвітання.  "Всі євангельські протестантські церкви знаходяться тут, тому що це біль для всіх, тому ми всі об'єднуємося для того, щоб молитись, для того, щоб діяти в одному напрямку, в одному дусі. Я думаю, що це ввійде в добру традицію, навіть коли все стане спокійно – ми будемо продовжувати молитися за Україну, тому що Україна потребує. Українці – це особливий народ", – сказав президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант.

"Ідея цієї молитви в тому, щоб об'єдналися люди, які знають Бога, всі, що вірять в Бога, для того, щоб просити у Бога милості, просити у Бога допомоги, щоб зупинилася війна, щоб прийшов мир. Є надія, що майбутність є у нашої країни, якщо ми будемо молиться і вірити", – зазначив старший пастор церкви "Добра звістка" у Слов'янську Олексій Демидович.

На служіння люди приходили родинами. "Ми були на цьому заході минулого року. Були вдвох. Цього року прийшли втрьох, щоб молитися за Україну разом з усіма християнами, просити у Бога миру, просити у Бога злагоди на нашу країну", – поділилась християнка Марія Курбатова. Національний день молитви за Україну проходить вже другий рік поспіль. 

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теги до статті:Молитва за Україну
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Останні коментарі

  • Leonid Tonkovyd | 19 травня 2017, 21:06

    Бо ще той день не настав.

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

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