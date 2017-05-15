В Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій

Українці сьогодні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. На території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили» в Києві відбуваються заходи, присвячені Дню пам’яті жертв політичних репресій.

Заходи розпочались об 11:00.

«Сьогодні вся Україна вшановує пам’ять жертв політичних репресій: до меморіальних комплексів і пам’ятників у багатьох населених пунктах держави наші співвітчизники несуть квіти. Ми схиляємо голови, віддаючи шану тим, хто загинув чи постраждав від тоталітарного режиму за свою свободу, національність, віру, політичні переконання та громадянську позицію. Повний масштаб кількості жертв репресій і переслідувань у часи СРСР є по-моторошному величезний», – цитує прес-служба уряду слова прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

«Ми уважно вивчаємо ці драматичні сторінки історії нашої країни і долучаємо до цього наступні покоління, щоб вони усвідомлювали, якою важкою ціною нам далася свобода і незалежність, право жити у демократичній та європейській країні», - додав прем’єр.

Також Гройсман зазначив, що буквально кілька днів тому – 18 травня – ми вшановували пам’ять жертв депортації 1944 року з Криму, коли сталінський режим депортував із батьківщини близько 200 тис. осіб кримськотатарської національності, а також інших корінних мешканців півострова. Схожа ситуація, за його словами, відбувається на півострові під російською окупацією.

«Уряд України та правозахисні організації нашої держави та світу докладають чимало зусиль, щоб визволити українських в’язнів сумління, але російський режим щоразу вигадує бюрократичні нісенітниці та встановлює перешкоди для правового та дипломатичного розв’язання цієї проблеми», – повідомляє прес-служба.

Нагадаємо, що указом президента України Леоніда Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року День пам’яті жертв голодоморів, який відзначався кожної четвертої суботи листопада, перейменовувався на «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій».

Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва «День пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій».

Указом Президента України Віктора Ющенка № 431/2007 від 21 травня 2007 року дні пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій розведено у часі. День пам’яті жертв голодоморів залишився четвертої суботи листопада, натомість, третя неділя травня встановлена Днем пам’яті жертв політичних репресій. Про це повідомляє Zaxid.net.