Протестанти ініціюють Національний день молитви за Україну

Багатотисячна молитва християн різних конфесій і деномінацій відбудеться 27 травня у Палаці спорту в м. Києві, повідомляється на сайті Церкви ХВЄУ.

«Ми щиро і сердечно запрошуємо вас бути учасником такої важливої події. І для вас буде приємно, що там буде ваша лепта, там буде ваша молитва, там буде ваше серце. Бо ми всі вболіваємо за долю нашої країни», – підкреслив у відео-зверненні до християн голова оргкомітету Дня молитви, старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко

Ідею проведення Національного дня молитви за Україну запропонував міжнародний євангелист із Великобританії Девід Хасавей, який багато років свого служіння присвятив пострадянським країнам, у тому числі Україні. Він дуже переймається тими подіями у нашій державі.

Ініціативу Національного дня молитви підтримали більшість євангельських та низка традиційних Церков України.