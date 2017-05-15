Протестанти ініціюють Національний день молитви за Україну

19 травня 2017, 09:33 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Багатотисячна молитва християн різних конфесій і деномінацій відбудеться 27 травня у Палаці спорту в м. Києві, повідомляється на сайті Церкви ХВЄУ.

«Ми щиро і сердечно запрошуємо вас бути учасником такої важливої події. І для вас буде приємно, що там буде ваша лепта, там буде ваша молитва, там буде ваше серце. Бо ми всі вболіваємо за долю нашої країни», – підкреслив у відео-зверненні до християн голова оргкомітету Дня молитви, старший єпископ ЦХВЄУ Михайло Паночко

Ідею проведення Національного дня молитви за Україну запропонував міжнародний євангелист із Великобританії Девід Хасавей, який  багато років свого служіння присвятив пострадянським країнам, у тому числі Україні. Він дуже переймається тими подіями у нашій державі.

Ініціативу Національного дня молитви підтримали більшість євангельських та низка традиційних Церков України.

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теги до статті:Михайло Паночко,Молитва за Україну,ХВЄУ
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Останні коментарі

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

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