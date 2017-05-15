Порошенко: Я впевнений у деокупації Криму – країну-злодія примусять повернути вкрадене

Президент Петро Порошенко наголошує, що депортація кримських татар – це злочин без строку давності. Примусове виселення стало однією із найбільш злочинних і ганебних спецоперацій тоталітарного комуністичного режиму Радянського союзу, впевнений Глава держави.

«Сьогодні ми відзначаємо 73-ті роковини від початку депортації кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Згадуємо зі співчуттям і про інші етноси Криму, на долю яких випало це випробування: німців, греків, вірмен, болгар, караїмів та інших», - сказав Президент під час виступу у реквіємі на вшанування пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

За його словами, Верховна Рада України цілком обґрунтовано визнала депортацію 1944 року геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, адже примусове виселення стало однією із найбільш злочинних і ганебних спецоперацій тоталітарного комуністичного режиму Радянського союзу.

«Депортація – злочин без строку давності, а злочинці, які холоднокровно спланували акцію геноциду, – не мають права на прощення», - підкреслив Петро Порошенко.

Президент зауважив, що моторошні спогади очевидців про депортацію та подальше життя в тих жахливих умовах, які підготувала їм радянська влада, нікого не можуть залишити байдужим, скільки б часу не сплило. Але волелюбний народ все ж таки повернувся до рідного Криму.

Глава держави наголосив, що незалежну Українську державу ми будували всі разом. Водночас, він зазначив, що наповнення, так би мовити, автономії Криму винятково російським змістом, було великою помилкою і ціна такого прорахунку виявилася надто високою.

«В 2014-му, незадовго до сімдесятих роковин депортації, вже пострадянська, але так само авторитарна Росія анексувала український Крим. Тисячі кримських татар поневолі змушені знову покидати рідні домівки. Окупанти роблять усе, аби й далі витискати волелюбний народ із своєї рідної землі. Що це як не нова неоголошена, підло прихована депортація?», - сказав Петро Порошенко.

Президент нагадав про заборону діяльності Меджлісу в Криму, яку засудив Міжнародний Суд ООН, арешти й катування, утиски етнічних українців і кримських татар, безслідне зникнення людей. «Це лише окремі штрихи до портрету тимчасової злочинної самопроголошеної так званої кримської «влади», - зазначив він.

«Священне право кримських татар вільно жити на рідній землі буде відновлено – остаточно і безповоротно. За допомогою усіх можливих засобів і механізмів, прийнятних у цивілізованому світі», - запевнив Петро Порошенко.

Глава держави нагадав, що тиждень тому Конституційна комісія, за його дорученням, прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. «Ми робимо перші кроки у питанні створення у Криму національної автономії кримських татар. Безумовно, ця автономія повністю врахує рівні права і свободи українців, етнічних росіян та представників усіх інших етносів, що проживають на півострові», - сказав він.

«Крим – це Україна, а Україна – це Європа. Частина цивілізованого світу, де цінується людська гідність і суверенні права народів», - наголосив Президент.

Глава держави підкреслив: «Я впевнений у деокупації Криму. Я впевнений у покаранні злочинців. Країну-злодія буде примушено повернути вкрадене».

Він зазначив, що Україна нині остаточно пориває з пострадянським минулим, стає частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Петро Порошенко переконаний, європейський поступ України стане ще одним вагомим чинником повернення під український суверенітет окупованих територій. «І впевненість ця ґрунтується, у першу чергу, на вірі в Україну та очікуваннях кримських татар, українців, та всіх інших етносів – громадян України, які проживають в окупованому Криму. Вона базується на нашій спільній позиції, що Крим – це Україна, та на підтримці цієї істини всім міжнародним співтовариством. Жодна країна цивілізованого світу не визнала незаконну анексію кримського півострова», - сказав він.

Глава держави також нагадав про юридичну оцінку Міжнародного Суду ООН щодо окупації Криму. «Віднедавна маємо не просто цю політичну позицію, не просто політичну позицію ООН та окремих держав, але й попередню юридичну оцінку Міжнародного Суду ООН. Це Україна підготувала цей позов. Цей позов був прийнятий Міжнародним судом ООН і вже навіть зроблені попереджувальні заходи», - зазначив Президент.

Про це інформує прес-служба Президента.