По всій Україні сьогодні відбулася хвилина мовчання в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу

73 роки тому відбулась депортація кримських татар радянською владою. Щороку в Україні та Криму вшановували пам’ять жертв примусового виселення, але цьогоріч окупаційна “влада” заборонила проводити традиційний жалобний мітинг 18 травня у центрі міста.

У свою чергу Меджліс запропонував кримськотатарському народу нові форми проведення заходів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Повсюдна заборона кримським татарам проведення в Криму траурних молебнів, масових мітингів і маніфестацій, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, має на меті знищення історичної пам'яті кримських татар, виправдання злочинів сталінізму і комуністичного режиму СРСР, придушення волі кримськотатарського в боротьбі за свої права в умовах російської окупації Криму", - написав Р.Чубаров.

За його словами, російські окупанти виходять з того, що кримські татари слухняно виконають їх волю, зрадивши пам'ять про своїх близьких і рідних - жертв геноциду кримськотатарського народу. При цьому прислужники російських окупантів - місцеві колаборанти - поспішно дописують сценарії вірнопідданих заходів, призначених для путінського агітпрома.

"Меджліс кримськотатарського народу закликає кримськотатарський народ взяти участь у проведенні в Криму 18 травня наступних формах меморіальних заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу:

18 травня 2017 року





12.00 - Сюкюнет дак'аси (хвилина мовчання).

О 12.00 18 травня 2017 року по всій Україні відбудеться хвилина мовчання в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу. По всій материковій частині території України хвилину мовчання буде супроводжувати знайомий багатьом звук метронома, який відлічує секунди мовчання.

В окупованому Криму пропонується інша форма прояву поваги до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - кожна сім'я, старі й малі, здійснює спільно ДУА (молитву).

Для здійснення ДУА всі члени родини, що проживає в приватному (індивідуальному) будинку, виходять до воріт (калитки), розташовуються з вуличної сторони і спільно вимовляють ДУА (молитву).

Для здійснення ДУА всі члени сім'ї (сімей), що проживає/(ють) в багатоповерховому будинку, збираються у дворі багатоповерхового будинку і спільно вимовляють ДУА (молитву).

Після скоєння ДУА співвітчизники спрямовуються до встановлених за їх місцем проживання пам'ятників або Хатира - таш (пам'ятний камінь), де виголошують молитви. Там же покладаються квіти.

Співвітчизників, які проживають в місті Сімферополі, ми закликаємо прийти до пам'ятного каменю, встановленого у сквері біля залізничного вокзалу", - написав глава Меджлісу.

Крім того, за словами Р.Чубарова, Меджліс кримськотатарського народу пропонує членам регіональних і місцевих меджлісів, активістам кримськотатарського національного руху, представникам молодіжних кримськотатарських організацій, імамам мечетей і мусульманських громад організувати підготовку і проведення зазначених для Криму форм прояву поваги до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Історична довідка:

Депортація кримських татар почалася 18 травня 1944 р. Депортованим давали на збори від кількох хвилин до півгодини. З Бахчисарая, Джанкоя і Сімферополя їх ешелонами відправляли на схід. До кінця наступного місяця висилили 200 тис. осіб.

Протягом року від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тис. кримських татар. Після радянський режим вдався до нівелювання історичної пам’яті про кримську державність та кримських татар. 25 червня 1946 року Крим позбавили статусу автономії та перетворили на звичайну область РРФСР, а протягом наступних двох років понад 80% оригінальної кримської топоніміки замінили на стандартні радянські назви.