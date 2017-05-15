Окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи у 73-ті роковини депортації

18 травня 2017, 11:11 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

В окупованому Росією Криму кримські татари в 73-ті роковини депортації радянською владою вивісили траурні чорні та національні прапори.

Про це повідомив у Facebook Ленур Іслямов.

При цьому окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи в громадських місцях. Так, у Бахчисараї камінь, до якого в цей день покладають квіти, заблокували поліцейською машиною.

«День пам'яті депортації кримських татар почався. У Бахчисараї камінь, до якого покладали завжди квіти, заблокували поліцейською машиною. У Сімферополі «з технічних причин» скасували судове засідання у справі Ахтема Чийгоза, куди збиралися прийти кримські татари, щоб потім піти покласти квіти. Біля Верховного суду Криму зараз стоїть два автобуси з поліцейськими», – повідомив журналіст Антон Наумлюк. Про це інформує Главком.

Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають як День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні цю депортацію визнано геноцидом. Крім того, після окупації Криму Росією 18 травня відзначається як День боротьби за права кримськотатарського народу.

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теги до статті:Кримські татари
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Останні коментарі

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

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  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

    Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому

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