- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи у 73-ті роковини депортації
18 травня 2017, 11:11 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
В окупованому Росією Криму кримські татари в 73-ті роковини депортації радянською владою вивісили траурні чорні та національні прапори.
Про це повідомив у Facebook Ленур Іслямов.
При цьому окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи в громадських місцях. Так, у Бахчисараї камінь, до якого в цей день покладають квіти, заблокували поліцейською машиною.
«День пам'яті депортації кримських татар почався. У Бахчисараї камінь, до якого покладали завжди квіти, заблокували поліцейською машиною. У Сімферополі «з технічних причин» скасували судове засідання у справі Ахтема Чийгоза, куди збиралися прийти кримські татари, щоб потім піти покласти квіти. Біля Верховного суду Криму зараз стоїть два автобуси з поліцейськими», – повідомив журналіст Антон Наумлюк. Про це інформує Главком.
Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають як День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 року почалася депортація сталінським режимом із Криму близько 200 тисяч кримських татар. Майже половина депортованих загинула в дорозі чи на місцях вигнання. В Україні цю депортацію визнано геноцидом. Крім того, після окупації Криму Росією 18 травня відзначається як День боротьби за права кримськотатарського народу.
Рейтинг
0
0
Останні новини
Чергова громада на Тернопільщині покинула УПЦ (МП) | 18 травня 2017, 13:48 | Міжцерковні стосунки
Шоу під ВРУ: священик - переможець «Голосу країни» заспівав на акції протесту УПЦ (МП) | 18 травня 2017, 12:31 | Протести і конфлікти
По всій Україні сьогодні відбулася хвилина мовчання в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу | 18 травня 2017, 12:18 | Національно-релігійні питання
УПЦ (МП) привела протестувальників під Верховну Раду | 18 травня 2017, 11:13 | Протести і конфлікти |
Окупанти намагаються завадити кримським татарам здійснювати пам'ятні заходи у 73-ті роковини депортації | 18 травня 2017, 11:11 | Національно-релігійні питання
Останні коментарі
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной
Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими
Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому