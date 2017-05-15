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У храмах УПЦ КП битимуть у дзвони за жертвами геноциду кримськотатарського народу
17 травня 2017, 12:44 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
В УПЦ КП завтра вшанують жертв геноциду кримськотатарського народу. Відповідне розпорядження видав Патріарх Філарет, повідомляє офіційний сайт Київського Патріархату.
«18 травня 2017 р. з нагоди дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу на знак солідарності та скорботи о 12:00 в усіх кафедральних храмах УПЦ Київського Патріархату благословляється здійснити поминальний дзвін протягом 5 хвилин.
Також у м. Києві благословляється провести дзвін у Володимирському кафедральному соборі та монастирях – Михайлівському Золотоверхому, Михайлівському Видубицькому і Феодосіївському», - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо, 18 травня в Україні відзначають 73 роковини депортації кримськотатарського народу з власної історичної батьківщини – Криму.
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