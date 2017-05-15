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У Криму хвилиною мовчання вшанують пам’ять жертв депортації кримських татар
15 травня 2017, 14:37 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
У анексованому Криму 18 травня о 12:00 відбудеться хвилина мовчання, якою вшанують пам’ять жертв депортації кримських татар у 1944 році. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає УНН.
“18 травня о 12 год. в Криму відбудеться хвилина мовчання в пам’ять жертв депортації кримських татар 1944 року. Кримські татари, в яких забрали право на пам’ять, заборонивши щорічний мітинг 18 травня, у своїх домівках чи на подвір’ї, або вийшовши на вулицю поряд із домівками, прочитають молитву, в той час як в Україні на хвилину зупиниться все”, — зазначила Е.Джапарова.
Вона підкреслила, що “цей акт пам’яті має об’єднати материк та Крим”.
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