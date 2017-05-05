В Одесі в День пам’яті та примирення помолились представники різних релігій

Православні, католики, протестанти, юдеї, кришнаїти зібрались біля пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в одеському парку імені Шевченка. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вони згадували жертв Другої світової війни, молились за мир в Україні й тих, хто нині відстоює її територіальну цілісність на Донбасі.

Також на Алеї слави працювала організована громадськими активістами фотовиставка, присвячена українським військовим, які загинули в бойових діях на сході України.

Присутні, в тому числі поліцейські, які забезпечували громадській спокій на меморіальній акції, прикріпили на одяг червоні маки – міжнародний символ пам'яті жертв воєнних конфліктів.

За даними управління поліції в Одеській області, 8 і 9 травня до охорони безпеки в регіоні залучені загалом понад 3 тисячі силовиків, дві тисячі з них забезпечують правопорядок в обласному центрі. Посилений режим несення служби, на який правоохоронці Одещини перейшли наприкінці квітня, триватиме до 17 травня.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».