В Одесі в День пам’яті та примирення помолились представники різних релігій

9 травня 2017, 10:23 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Православні, католики, протестанти, юдеї, кришнаїти зібрались біля пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в одеському парку імені Шевченка. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Вони згадували жертв Другої світової війни, молились за мир в Україні й тих, хто нині відстоює її територіальну цілісність на Донбасі.

Також на Алеї слави працювала організована громадськими активістами фотовиставка, присвячена українським військовим, які загинули в бойових діях на сході України.

Присутні, в тому числі поліцейські, які забезпечували громадській спокій на меморіальній акції, прикріпили на одяг червоні маки – міжнародний символ пам'яті жертв воєнних конфліктів.

За даними управління поліції в Одеській області, 8 і 9 травня до охорони безпеки в регіоні залучені загалом понад 3 тисячі силовиків, дві тисячі з них забезпечують правопорядок в обласному центрі. Посилений режим несення служби, на який правоохоронці Одещини перейшли наприкінці квітня, триватиме до 17 травня.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».

 

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теги до статті:Молитва за мир
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  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

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