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В Одесі в День пам’яті та примирення помолились представники різних релігій
9 травня 2017, 10:23 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Православні, католики, протестанти, юдеї, кришнаїти зібрались біля пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави в одеському парку імені Шевченка. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Вони згадували жертв Другої світової війни, молились за мир в Україні й тих, хто нині відстоює її територіальну цілісність на Донбасі.
Також на Алеї слави працювала організована громадськими активістами фотовиставка, присвячена українським військовим, які загинули в бойових діях на сході України.
Присутні, в тому числі поліцейські, які забезпечували громадській спокій на меморіальній акції, прикріпили на одяг червоні маки – міжнародний символ пам'яті жертв воєнних конфліктів.
За даними управління поліції в Одеській області, 8 і 9 травня до охорони безпеки в регіоні залучені загалом понад 3 тисячі силовиків, дві тисячі з них забезпечують правопорядок в обласному центрі. Посилений режим несення служби, на який правоохоронці Одещини перейшли наприкінці квітня, триватиме до 17 травня.
День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».
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Останні коментарі
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"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,