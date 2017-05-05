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Р.Чубаров закликав кримських татар 18 травня попри заборону РФ вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу
9 травня 2017, 09:19 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Російські окупанти знову забороняють в Криму проведення 18 травня 2017 року масових меморіальних заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. У свою чергу Меджліс запропонував кримськотатарському народу нові форми проведення заходів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.
"Повсюдна заборона кримським татарам проведення в Криму траурних молебнів, масових мітингів і маніфестацій, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, має на меті знищення історичної пам'яті кримських татар, виправдання злочинів сталінізму і комуністичного режиму СРСР, придушення волі кримськотатарського в боротьбі за свої права в умовах російської окупації Криму", - написав Р.Чубаров.
За його словами, російські окупанти виходять з того, що кримські татари слухняно виконають їх волю, зрадивши пам'ять про своїх близьких і рідних - жертв геноциду кримськотатарського народу. При цьому прислужники російських окупантів - місцеві колаборанти - поспішно дописують сценарії вірнопідданих заходів, призначених для путінського агітпрома.
"Меджліс кримськотатарського народу закликає кримськотатарський народ взяти участь у проведенні в Криму 18 травня наступних формах меморіальних заходів, присвячених пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу:
18 травня 2017 року
12.00 - Сюкюнет дак'аси (хвилина мовчання).
О 12.00 18 травня 2017 року по всій Україні відбудеться хвилина мовчання в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу. По всій материковій частині території України хвилину мовчання буде супроводжувати знайомий багатьом звук метронома, який відлічує секунди мовчання.
В окупованому Криму пропонується інша форма прояву поваги до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу - кожна сім'я, старі й малі, здійснює спільно ДУА (молитву).
Для здійснення ДУА всі члени родини, що проживає в приватному (індивідуальному) будинку, виходять до воріт (калитки), розташовуються з вуличної сторони і спільно вимовляють ДУА (молитву).
Для здійснення ДУА всі члени сім'ї (сімей), що проживає/(ють) в багатоповерховому будинку, збираються у дворі багатоповерхового будинку і спільно вимовляють ДУА (молитву).
Після скоєння ДУА співвітчизники спрямовуються до встановлених за їх місцем проживання пам'ятників або Хатира - таш (пам'ятний камінь), де виголошують молитви. Там же покладаються квіти.
Співвітчизників, які проживають в місті Сімферополі, ми закликаємо прийти до пам'ятного каменю, встановленого у сквері біля залізничного вокзалу", - написав глава Меджлісу.
Крім того, за словами Р.Чубарова, Меджліс кримськотатарського народу пропонує членам регіональних і місцевих меджлісів, активістам кримськотатарського національного руху, представникам молодіжних кримськотатарських організацій, імамам мечетей і мусульманських громад організувати підготовку і проведення зазначених для Криму форм прояву поваги до пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
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