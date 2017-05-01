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В Одесі відбувся міжконфесійний молебень за патріотів України, в УПЦ (МП) молилися окремо: і за патріотів, і за сепаратистів
3 травня 2017, 10:55 | Національно-релігійні питання | 0 | | Код для блогу | |
Близько двох сотень одеситів зібралися на Грецькій площі на молебень в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року українських патріотів Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова.
Як передає кореспондент «Думської», за дві години до початку акції Грецьку площу оточили нацгвардійці і поліцейські. Правоохоронці пояснили свої дії тим, що перед акцією перевіряють площу на наявність вибухових речовин.
За півгодини до початку акції на площу почали пропускати людей, попередньо перевіряючи металошукачем.
У міжконфесійному молебні взяли участь близько десяти представників духовенства, в тому числі, УПЦ КП, Української Греко-Католицької, Лютеранської та Вірменської Церков. Під час меморіального заходу люди нахилили прапори, багато хто став на коліна.
В ході акції представники духовенства підкреслювали, що моляться за всіх загиблих, хто віддав життя за незалежність України – учасників Революції Гідності та АТО. Виступаючі відзначали, що незалежність колись «безкоштовно, але зараз нам за неї доводиться платити» в окопах на сході країни. Також прозвучав твір «Пливе кача», що став музичним символом Майдану. На Грецькій площі була розгорнута фотоекспозиція «Неоголошена війна», на якій представлені світлини, зроблені в зоні АТО.
Після молебню за загиблими патріотами активісти пішли на місце їх смерті – (Преображенський ріг Дерибасівської), де до цього моменту встановили меморіальну дошку в пам'ять про Ігоря Іванова.
Священики освятили табличку, учасники акції поклали квіти, а потім повернулися на Грецьку площу, де запалили лампадки, викладені у формі тризуба.
Священнослужителі УПЦ (МП) окремо молилися за упокій жертв травневої трагедії. Так, з благословення митрополита Агафангела (УПЦ (МП), єпископ Южненський Діодор звершив заупокійне богослужіння на місці загибелі перших жертв травневої трагедії на вулиці Преображенській. Після цього, як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії, єпископ Діодор і духовенство прибули в район Куликового поля, де 2 травня 2014 року загинули кілька десятків проросійських одеситів-сепаратистів. Тут також духовенство УПЦ (МП) звершило заупокійне богослужіння та поклало квіти.
У цей день, 2 травня, з благословення митрополита Агафангела в усіх храмах Одеської єпархії відбуваються заупокійні богослужіння за загиблими 2 травня 2014 року.
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