У Перемишлі (Польща) владики УГКЦ молилися за жертв акції «Вісла»

У катедральному храмі Перемишельсько-Варшавської архиєпархії 30 квітня поминали жертв сумнозвісної акції «Вісла», 70-ті роковини якої припадають на ці квітневі дні. Архиєрейську Божественну Літургію очолив Архиєпископ Євген (Попович), Митрополит Перемишельсько-Варшавський, з яким співслужили владика Іван (Мартиняк), Митрополит-емерит Перемишельсько-Варшавський, та владика Богдан (Дзюрах), Секретар Синоду Єпископів УГКЦ, як делегат Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

У Літургії взяли участь представники місцевої влади, Посол України в Польщі п. Андрій Дещиця, Голова Львівської Облдержадміністрації п. Олег Синютка, Голова парламентського комітету культури і духовності п. Микола Княжицький, депутати Верховної Ради України, Голова Світового конгресу українців п. Євген Чолій, керівники українських організацій в Польщі, численне духовенство, монашество і миряни. Співав Божественну Літургію всесвітньо відомий чоловічий хор «Журавлі».

У своїй проповіді владика Євген згадав трагічні події насильного виселення українців з прабатьківських земель в ході акції «Вісла», організованої та здійсненої польською комуністичною владою. Він особливо підкреслив роль духовної еліти нашого народу, єпископів, священиків, інтелігенції, які стали першими жертвами переслідувань і насильства. Ієрарх закликав вірних до зберігання пам’яті про ці трагічні події, а водночас заохотив усіх до плекання власної духовної, культурної та національної самобутності.

Наприкінці Літургії до присутніх звернувся владика Богдан, який передав слова солідарності і близькості та запевнення в молитвах від Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Він повідомив, що сьогодні у всіх храмах УГКЦ та УПЦ КП служать поминальні богослужіння, бо ці «трагічні події болем і скорботою донині відлунюють у серці кожного сина і дочки українського народу».

Владика Богдан повідомив, що Синод Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства прийняв низку рішень щодо вшанування жертв акції «Вісла», зокрема про встановлення у всіх катедральних храмах України пам’ятних таблиць. «Ці таблиці будуть підтримувати в нас живою пам’ять про ці невинні жертви нашого народу, пам’ять, яка має бути викарбувана не лише в камені чи бронзі, але записана на скрижалях серця кожного українця, − зазначив Секретар Синоду, і додав, − ці таблиці будуть водночас спонукати і запрошувати до молитви, бо лише в молитві, у Божому Дусі можна повертатися до цих болісних подій нашого минулого».

За словами проповідника, такий підхід тим більш важливий, що сьогодні з’являються сили, які хотіли б повертатися до цих подій крізь призму ненависті, озлоблення, перекручування фактів. Ті, хто не хотів, щоб правда про Воскресіння Христове торувала собі дорогу до людських сердець, у своїй злобі теж робили всілякі перешкоди, навіть підкупляючи сторожу, − так само і сьогодні, можемо припускати, інвестуються великі ресурси, щоб спотворювати правду і сіяти в серцях агресію, ненависть, страх і прагнення помсти.

У цих обставинах, на переконання владики Богдана, Господь нас кличе не лише зберігати живою пам’ять про «Страсну п’ятницю» нашого народу, а перш за все ставати свідками і проповідниками Його Воскресіння. Наш народ і наша Церква, хоч подібно до Воскреслого Христа, носять на своєму тілі рани, але мають бути свідками переможної сили Божої любові, Божої правди і милосердя, іншими словами − живими свідками Христового Воскресіння в історії і в душі нашого народу», − підсумував своє слово Секретар Синоду.

Після Літургії була відслужена Панахида, а відтак в Українському домі відбулися інші громадські заходи, присвячені сумним роковинам.