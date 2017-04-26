У цю неділю за жертв акції «Вісла» у всіх храмах УГКЦ буде відслужено заупокійні богослужіння

Єпископи УГКЦ для належного вшанування жертв акції «Вісла» 1947 року закликають усіх священнослужителів у неділю, 30 квітня 2017 року, відслужити заупокійні богослужіння на спомин про жертв цього насильства.

Про це було вирішено під час Сімдесят п’ятої сесії Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ, яка відбулася 26-27 квітня 2017 року у Львові.

Крім того, згідно з постановою Синоду, у всіх катедральних соборах УГКЦ для вшанування жертв цього насильства буде встановлено пам’ятні дошки.

У ці дні Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, звернеться до всіх вірних і людей доброї волі зі своїм пастирським листом щодо цієї сумної дати українського народу, повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Зазначимо, 28 квітня виповнюється 70 років від початку депортації українців зі Східної Польщі, яка отримала назву операція «Вісла». Упродовж квітня-серпня 1947 року з Надсяння, Підляшшя, Холмщини, Лемківщини депортовано від 137 до 150 тисяч українців, а за деякими даними – до 180 тисяч. Сучасні інтелектуали називають операцію «Вісла» етнічною чисткою, або ж геноцидом «польських українців» з боку Москви, і порівнюють з депортаціями татар та інших народів, які жили в Криму. А дехто проводить паралелі з етнічними чистками Сталіна і діями нинішньої влади Росії в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

За даними Українського інституту національної пам’яті, вигнання нацистів з Центрально-Східної Європи у 1944-1945 роках супроводжувало встановлення у цьому регіоні комуністичної влади або ж прокремлівських урядів. Місцеві комуністи задля «упокорення» населення проводили масштабні репресії, одним з інструментів яких стали масові депортації.

Директор інституту Володимир В’ятрович зазначив: операцію «Вісла» можна кваліфікувати і як воєнний злочин, і як злочин проти окремого народу, у цьому випадку – народу українського. Акцію «Вісла» історик назвав одним зі злочинів комуністичного тоталітарного режиму, у цьому випадку – польського комуністичного режиму. «Все дає підстави говорити, що операція «Вісла» була одним з масштабних злочинів тоталітарного комуністичного режиму. Депортація українців з мето їхньої цілковитої національної асиміляції абсолютно співмірна з аналогічними діями радянського керівництва стосовно народів Криму, Кавказу і Балтії. Такі самі депортації були вчинені радянським керівництвом під час Другої світової війни чи у перші повоєнні роки», – зазначив В’ятрович.