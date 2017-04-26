70-ті роковини акції «Вісла»: Владики УГКЦ у Польщі просять 28 квітня помолитися і запалити свічку

28 квітня 2017, 10:57 | Національно-релігійні питання | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єрархи УГКЦ в Польщі закликають вірян гідно відзначити  70-ті роковини акції «Вісла». Духовенство, зокрема, просить українців 28 квітня, у день, коли у 1947 році розпочалася акція «Вісла», відслужити панахиди за жертвами усіх, хто загинув в результаті цього жахливого процесу, а о 18.00 у вікнах запалити свічку на пам’ять про насильно вигнаниїх зі своїх домівок.

Про це йдеться у Посланні владик УГКЦ у Польщі щодо відзначення 70-х роковин акції «Вісла», повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Документ підписали Архиєпископ Євген (Попович), Митрополит Перемишльсько-Варшавський, та владика Володимир (Ющак), єпископ Вроцлавсько-Гданський.

Як нагадують владики, наприкінці квітня цього року українська громада у Польщі відзначатиме сумні роковини 70-ліття від початку акції «Вісла», яка розпочалася 28 квітня і тривала до кінця липня 1947 р. Внаслідок військової акції тодішньої комуністичної Державної служби безпеки, з рідних земель Лемківщини, Перемищини, Ярославщини, Любачівщини, Томашівщини, Грубешівщини та Холмщини насильно виселено біля 150 тисяч людей на північні і західні землі післявоєнної Польщі з метою швидкої та повної асиміляції.

«Рідні землі, від Лемківщини по Любачівщину, залишилися осиротілими: погорілі та опущені церкви, села і хати, запущені та залишені кладовища з тлінними останками століттями хоронених там рідних. Настала тиша, в якій не чути було вже ні рідної мови, ні молитви, ні пісні. На землях виселення запанувала скорбота та чутний плач за втраченою батьківщиною та забороненою рідною Церквою. Людей огорнув смуток і біль, спричинений важкими умовинами життя у чужих, часто знищених хатах, ув’язненням рідних, а також смертю близьких і рідних та приреченням всіх на насильну, швидку і повну асиміляцію, на яку мало вистачити лише 20 років», – читаємо у Посланні.

«Згадуючи сумні події минулого, тим більше заохочуємо всіх усвідомлювати при цій нагоді своє походження, історію свого народу та свою церковну і національну ідентичність», – вважають греко-католицькі єпископи в Польщі.

Владики запрошують усіх до молитовного відзначення 70-х роковин акції «Вісла» та надіються «на зустріч на паломницьких стежках наших рідних земель від Лемківщини, через Перемищину, Ярославщину аж до Любачівщини».

Інфографіка Українського інституту національної пам'яті

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теги до статті:Володимир (Ющак),Євген (Попович),Історична пам'ять,Операція "Вісла",УГКЦ в Польщі
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