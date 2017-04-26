У всіх храмах УПЦ КП помоляться за жертв депортації під час операції «Вісла»

У всіх храмах Української Православної Церкви Київського Патріархату в неділю, 30 квітня, звершуватимуться заупокійні молитви за упокій жертв депортації етнічного українського населення з прикордонних районів, здійснене комуністичною владою в Польщі у погодженні з Радянським Союзом під час операції «Вісла».

Під час богослужіння читатиметься молитва:«Ще молимось за спокій душ спочилих рабів Божих, у вигнанні з рідних земель постраждалих і від гонінь загиблих, і за відпущення їм всякої провини вільної і невільної».

Довідка: Операція "Вісла" - примусове виселення 150 тисяч українців зі їхніх етнічних земель на північ і захід Польщі, яке часто супроводжувалося вбивствами і розміщенням людей у концтаборах. Операція була покаранням за діяльність на цих теренах УПА, а формальним приводом до початку операції стало вбивство в березні 1947 року відділом УПА тогочасного заступника міністра оборони Польщі Кароля Сверчевського.

Цьогоріч виповнюється 70 років з часу проведення операції «Вісла».

Польська влада сама не відзначатиме 70-річчя примусового переселення українців в рамках операції "Вісла" і не виділила коштів нацменшинам на проведення урочистих заходів. Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима.

За його словами, раніше ця річниця не викликала такого несприйняття в Польщі. Наприклад, до 60-річчя операції "Вісла" було ухвалено спільну заяву президентів Лєха Качиньського і Віктора Ющенка. Тоді ж відбулося богослужіння з цієї нагоди у каплиці президента Польщі. Крім того, раніше Інститут національної пам'яті Польщі проводив різноманітні заходи з цього приводу. "Тобто різниця у ставленні до цієї події кілька років тому і зараз очевидна", підкреслив Тима.