В Україні молитовно вшановують чорнобильців (оновлено)

В Україні сьогодні згадують одну з найбільших техногенних катастроф у світі – аварію на Чорнобильській АЕС. Скорботні заходи з нагоди вшанування пам’яті померлих та постраждалих ліквідаторів пройшли чи не у кожному населеному пункті.

У Києві представники Церков взяли участь у державній церемонії покладання квітів до меморіального кургану «Героям Чорнобиля».

У церемонії вшанування пам’яті воїнів та героїв Чорнобиля взяли участь Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду, народні депутати, представники Київської міської державної адміністрації, ліквідатори аварії на ЧАЕС, родичі загиблих героїв Чорнобиля.

За повідомленням прес-служби УПЦ (МП), з благословення Митрополита Київського і всієї України Онуфрія в пам’ятній акції від Української Православної Церкви були присутні вікарій Київської Митрополії єпископ Ірпінський Климент, настоятель храмового комплексу на честь Архістратига Божого Михаїла протоєрей Богдан Штим та духовенство Київської єпархії.

Присутні поклали квіти до кургану пам’яті і вшанували хвилиною мовчання пам’ять учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС під поминальний дзвін Свято-Михайлівського храму.

Традиційно у ніч на 26 квітня звершується заупокійне богослужіння, за яким присутні ліквідатори аварії на ЧАЕС та представники громадських організацій. Після його завершення, о 1 годині 23 хвилині (в мить, коли вибухнув реактор на 4 блоці ЧАЕС), лунає поминальний набат, кількість ударів якого дорівнює кількості років, які відділяють нас від тієї страшної катастрофи.

За повідомленням прес-служби Київської Патріархії, Патріарх Філарет сьогодні помолився за упокій героїв-ліквідаторів та жертв Аварії на ЧАЕС. Літургія відбулася у Миколаївському храмі пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи (Київ, вулиця Нагірна, 1) у Шевченківському районі міста Києва. У заходах взяли участь духовенство міста Києва та ліквідатори наслідків Аварії на ЧАЕС.

По завершенні Літургії Патріарх Філарет відслужив Панахиду за жертвами катастрофи на ЧАЕС та освятив відреставрований пам'ятник - курган та парк пам'яті Жертвам аварії на ЧАЕС.



Понад 10 років тому у Києві збудували православний Миколаївський храм пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Зараз силами громади Миколаївського храму відбувається облаштування на схилах Смородинського узвозу у Києві Національного меморіального комплексу пам'яті Жертв Чорнобильської катастрофи.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) (вул. Микільсько-Слобідська 5, (ст. м. Лівобережна) сьогодні, 26 квітня, о 19:00 відбудеться концерт-реквієм «Чорнобиль – молодь буде пам’ятати».



У концерті візьмуть учать близько 200 артистів і музикантів, серед яких: Герої України – Ніна Матвієнко, Анатолій Паламаренко, народні артисти України, заслужені діячі мистецтв, лауреати міжнародних конкурсів. Серед почесних гостей заходу запрошені представники Посольства Республіки Білорусь, Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Саката Тоічі, директор департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи Міністерства соціальної політики України Олена Кравченко, представники Міністерства надзвичайних ситуацій. Також запрошені студенти Київського Військового Ліцею Ім. івана Богуна, студенти НПУ ім. М. Драгоманова, громадські організації , творчу інтелігенцію та ін.

Катастрофа на Чорнобильській АЕС, нагадаємо, сталася 26 квітня 1986 р. о 1:23 під час проведення проектного випробування турбогенератора №8 на енергоблоці №4. Тоді стався вибух, який повністю зруйнував реактор. Будівля енергоблоку, покрівля машинного залу частково обвалилися. В різних приміщеннях і на даху виникло понад 30 вогнищ пожежі.

В результаті Чорнобильської катастрофи забруднено радіоактивними нуклідами близько 5 тисяч населених пунктів у різних країнах. З них в Україні - 2293 населені пункти з населенням приблизно 2,6 млн. осіб.

В даний час всі реактори заглушені, втім, 3,5 тис. осіб, як і раніше, працюють на АЕС. Ядерне паливо не вивантажено з реакторів, і за ситуацією треба стежити.

Планується протягом 2017 року ввести об'єкт НБК в експлуатацію та вже у 2018 році розпочати роботи з демонтажу нестабільних конструкцій об'єкту «Укриття». За задумом проектувальників, нова споруда зможе вирішити проблему, як мінімум, на сто років, хоча ліквідувати станцію планують у 2065 році.